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HALI SARAYI YUNUS UZUN
Tekstil & Kaplamalar Zonguldak
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Projeler

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    • Çocuk Odası Halıları, HALI SARAYI YUNUS UZUN HALI SARAYI YUNUS UZUN Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Çocuk Odası Halıları, HALI SARAYI YUNUS UZUN HALI SARAYI YUNUS UZUN Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Çocuk Odası Halıları, HALI SARAYI YUNUS UZUN HALI SARAYI YUNUS UZUN Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    Çocuk Odası Halıları

    Halı, Mobilya, Elektronik ve Beyaz Eşya sektörüne 1975 de giriş yapan firmamız 1983'te YUNUS UZUN HALI SARAYI adıyla resmi olarak perakende halı sektörüne İlk Saray Halı markası ile girmiştir. Firmamız gelişen ve büyüyen piyasa koşullarında tek sektör üzerinde uzmanlaşmaya ve büyümeye odaklanarak müşterilerine daha hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için en kaliteli hali markaları ve fabrikaları ile iş ortaklığı yaparak internet üzerinden Her Yere Halı göndererek talep edilen ürünleri tüketiciyle buluşturmayı En iyi ürünler, En iyi kalite, En uygun fiyatlar,En bol çeşit, En iyi ve hızlı hizmet anlayışı ile yapmayı görev bilmiştir. Fabrikadan Satış Yetkisiyle Saray Halı yanı sıra Pierre Cardin Halı, Festival Halı, Eko Halı,Apex Halı,Karmen Halı,Tiffany Halı ve  yeni eklenecek bir çok halı markasını ağımıza katarak çeşitliliğimizi artırarak bize yön verecek olan müşteri taleplerine göre hareketli ve değişken bir vizyonu benimsemekteyiz. Online alışveriş sitemiz www.heryerehali.com e-ticaret sitesiyle her yere halı ve ev tekstili ürünlerini tüketicilerimize sunmaktayız.

    Hizmetler
    online halı ve yatak örtüsü satışı
    Hizmet alanları
    zonguldak
    Şirket ödülleri
    Saray Halı Bölge Satış Birinciliği
    Adres
    Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı No:2 KDZ.EREĞLİ
    67300 Zonguldak
    Türkiye
    +90-3723235636 www.heryerehali.com
    Yasal mülkiyet

    Halı Sarayı Yunus Uzun Tüm hakları saklıdır

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