HALI SARAYI YUNUS UZUN

Halı, Mobilya, Elektronik ve Beyaz Eşya sektörüne 1975 de giriş yapan firmamız 1983'te YUNUS UZUN HALI SARAYI adıyla resmi olarak perakende halı sektörüne İlk Saray Halı markası ile girmiştir. Firmamız gelişen ve büyüyen piyasa koşullarında tek sektör üzerinde uzmanlaşmaya ve büyümeye odaklanarak müşterilerine daha hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için en kaliteli hali markaları ve fabrikaları ile iş ortaklığı yaparak internet üzerinden Her Yere Halı göndererek talep edilen ürünleri tüketiciyle buluşturmayı En iyi ürünler, En iyi kalite, En uygun fiyatlar,En bol çeşit, En iyi ve hızlı hizmet anlayışı ile yapmayı görev bilmiştir. Fabrikadan Satış Yetkisiyle Saray Halı yanı sıra Pierre Cardin Halı, Festival Halı, Eko Halı,Apex Halı,Karmen Halı,Tiffany Halı ve yeni eklenecek bir çok halı markasını ağımıza katarak çeşitliliğimizi artırarak bize yön verecek olan müşteri taleplerine göre hareketli ve değişken bir vizyonu benimsemekteyiz. Online alışveriş sitemiz www.heryerehali.com e-ticaret sitesiyle her yere halı ve ev tekstili ürünlerini tüketicilerimize sunmaktayız.