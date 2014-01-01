MOBSTiL markası yaklaşık 50 yıldır Manisa’da ticaret hayatında faaliyette bulunan TAŞKIRANLAR GRUP tarafından mobilya sektörünün son sistem ileri teknolojiyi yüksek üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle 55.000 metrekarelik kapalı alan içerisinde birleştirip 500 kişilik personeliyle her geçen gün yenilikçi,kaliteli isçilik ile doğaya ve müşteri memnuniyetine olan saygınlığından ödün vermeden kaliteli mobilyayı doğru fiyat politikasıyla bütünleştirerek tüketicilerle buluşturma amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.