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Mobstil
Online Mağazalar Manisa
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    • MOBSTiL markası yaklaşık 50 yıldır Manisa’da ticaret hayatında faaliyette bulunan TAŞKIRANLAR GRUP tarafından mobilya sektörünün son sistem ileri teknolojiyi yüksek üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle 55.000 metrekarelik kapalı alan içerisinde birleştirip 500 kişilik personeliyle her geçen gün yenilikçi,kaliteli isçilik ile doğaya ve müşteri memnuniyetine olan saygınlığından ödün vermeden kaliteli mobilyayı doğru fiyat politikasıyla bütünleştirerek tüketicilerle buluşturma amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

    Hizmetler
    online satış mağazası
    Hizmet alanları
    • Mobilya
    • Mobilya Üretimi
    • dekoratif obje
    • dekoratif yastık
    • ray dolap yatak odası tv ünitesi magaza dekorasyon
    • Manisa
    Adres
    ATATÜRK CAD. KARAĞAÇLI BELDESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO:3 ŞEHZADELER
    45080 Manisa
    Türkiye
    +90236249166108503041688 www.mobstil.com
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