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ATASER YAPI&amp;DEKORASYON LTD.STİ
İç Mimarlar Antalya
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Değerlendirmeler (5)
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    Hizmet alanları
    • BANYO-MUTFAK-MOBİLYA-PVC KAPI PENCERE-İÇ ODA KAPILARI-AKSESUARLAR-İNŞAAT MALZEMELERİ
    • antalya
    Adres
    güvenlik mah güllük cad no157/a
    07010 Antalya
    Türkiye
    +90-5079848172 www.ataseryapi.com

    Değerlendirmeler

    mavi mavi
    Çok teşekkür ediyorum banyomu ve balkonumu yaptırdım ufacık bir sorun yaşamadım ilkdefa bukadar temiz ve titiz çalışan bir ekip gördüm iyiki size gelmişim tek kelimeyle muhteşemsiniz yusuf bey güler yüzlülüğünüz ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum sayenizde çok güzel bir banyom oldu çok teşekkürlerrr😊👍👍👌👏😊
    4 yıldan fazla önce
    Mustafa Atasoy
    Ataser yapı işinde uzman kaliteli bir yapıya sahip güvenebileceğiz bir firma özen ve özverili bir sekilde çalışıyorlar fikirleriyle çok guzel yardımcı olup guzel bir işçilikte hizmet veriyorlar.Yusuf bey'e samimiyetinden ve güler yüzünden dolayı teşekkür ederiz.
    2 yıldan fazla önce
    Ercan Cengiz
    Tecrübeliler güler yüzlü ve tam bir Ekim çalışmasını sağlıyorlar
    12 ay önce
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