Çok teşekkür ediyorum banyomu ve balkonumu yaptırdım ufacık bir sorun yaşamadım ilkdefa bukadar temiz ve titiz çalışan bir ekip gördüm iyiki size gelmişim tek kelimeyle muhteşemsiniz yusuf bey güler yüzlülüğünüz ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum sayenizde çok güzel bir banyom oldu çok teşekkürlerrr😊👍👍👌👏😊
Ataser yapı işinde uzman kaliteli bir yapıya sahip güvenebileceğiz bir firma özen ve özverili bir sekilde çalışıyorlar fikirleriyle çok guzel yardımcı olup guzel bir işçilikte hizmet veriyorlar.Yusuf bey'e samimiyetinden ve güler yüzünden dolayı teşekkür ederiz.
Tecrübeliler güler yüzlü ve tam bir Ekim çalışmasını sağlıyorlar