AHŞAP SEPETİ

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Ahşap kamelya çardak örneklerini görmek için tıklayınız...
Dokusu bozulacak şekilde işlenmemiş, masif ahşap malzemeden üretilen mobilyalar tarih boyunca her zaman kullanılan mobilyalardır. Hatta mobilya tarihi ahşabın şekillenmesiyle başlar diyebiliriz.
Bahçeler
yaz-kış kullandığımız, evimizi tamamlayan açık alanlardır.
Kış aylarında havalar soğuk olduğu için bahçede çok fazla
vakit geçiremesek de yaz mevsiminde bahçeler, evin en uğrak
yeridir.