AHŞAP SEPETİ

​Konforlu bir bahçe için 20 mobilya ve aksesuar örneği

Bahçeler yaz-kış kullandığımız, evimizi tamamlayan açık alanlardır. Kış aylarında havalar soğuk olduğu için bahçede çok fazla vakit geçiremesek de yaz mevsiminde bahçeler, evin en uğrak yeridir.

Daha fazla oku