P2 ismi People & Places (İnsanlar & Mekanlar) den gelir. Önceliği İnsanlar ve Yaşayan Mekanlar olan P2 Tasarım Stüdyosu, kentsel tasarımcılar, şehir bölge plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarından oluşan ekibiyle; mevcut kent ve peyzaj tasarımına yeni bir bakış açısı sunmak, hiç bir mekanın tek başına bir şey ifade etmediği, mekanların çevreleri, bulundukları kent, kullanıcıları ve kendisini doğuran olaylar zinciri ile bir bütün olduğu, bahsi geçen disiplinlerin bir arada çalışması ile sağlıklı kentler ve yaşanılabilir mekanlar ortaya çıkabileceği inancıyla kuruldu. Amacı; geleneksel ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını birarada düşünenerek, doğaya saygılı, ihtiyaca yönelik, yenilikçi, fonksiyonel, yaratıcı, anlamlı, uyumlu, estetik, sürdürülebilir, en önemlisi de insana yönelik kararlarla kalıcı çözümler sunmak olan P2, kent ölçeğinden detay ölçeklerine kadar çeşitli ölçeklerde; kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj mimarlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.