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P2 Tasarım
Peyzaj Mimarları Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Nur Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Modern Bahçe
    Nur Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Modern Bahçe
    Nur Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Modern Bahçe
    +7
    Nur Evi Bahçesi
    Fulya Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Kırsal Bahçe
    Fulya Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Kırsal Bahçe
    Fulya Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım Kırsal Bahçe
    +3
    Fulya Evi Bahçesi

    P2 ismi People & Places (İnsanlar & Mekanlar) den gelir. Önceliği İnsanlar ve Yaşayan Mekanlar olan P2 Tasarım Stüdyosu, kentsel tasarımcılar, şehir bölge plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarından oluşan ekibiyle; mevcut kent ve peyzaj tasarımına yeni bir bakış açısı sunmak, hiç bir mekanın tek başına bir şey ifade etmediği, mekanların çevreleri, bulundukları kent, kullanıcıları ve kendisini doğuran olaylar zinciri ile bir bütün olduğu, bahsi geçen disiplinlerin bir arada çalışması ile sağlıklı kentler ve yaşanılabilir mekanlar ortaya çıkabileceği inancıyla kuruldu. Amacı; geleneksel ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını birarada düşünenerek, doğaya saygılı, ihtiyaca yönelik, yenilikçi, fonksiyonel, yaratıcı, anlamlı, uyumlu, estetik, sürdürülebilir, en önemlisi de insana yönelik kararlarla kalıcı çözümler sunmak olan P2, kent ölçeğinden detay ölçeklerine kadar çeşitli ölçeklerde; kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj mimarlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

    Hizmet alanları
    Kentsel Tasarım, Mimarlık, ve peyzaj
    Adres
    serdar-ı ekrem cad. dibek sok. no:54/1 galata beyoglu
    34425 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122437678 www.p2tasarim.com
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