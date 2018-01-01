Mahya Mimarlık, Şubat 2018 itibariyle Berrin Dinçer yönetiminde faaliyetlerine başlamış İstanbul merkezli bir mimarlık firmasıdır. Mimari ve iç mimari tasarım, danışmanlık, uygulama kontrolörlüğü, konsept tasarımı, mobilya tasarımı hizmetleri vermektedir.

Tasarımlarında sürdürülebilirliği, ergonometriyi ve yenilikçiliği ön planda tutan Mahya Mimarlık; işvereninin talepleri, her projenin kendine özgü gereklilikleri ve oluşturulmak istenen mimari algının doğrultusunda ihtiyaca yönelik fonksiyonel ve estetik çözümler üretmeyi amaçlar. İşveren ile kurulan iletişimin sağlamlığı sayesinde kaliteli sonuca ulaşılacağına inanır ve bu yaklaşımı esas alır. Tasarım sürecinde işveren memnuniyetini sağlamak ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek önceliğidir.