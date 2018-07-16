Ananas Ahşap İşleri

Ananas Woodworking 2015 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde kurulmuştur. Dünyadaki trendleri takip ederek gerek müşterimizin istediği şekilde gerekse kendi tasarım ekibimizin oluşturduğu tasarımlarla sizlere en iyi ve sürdürülebilir hizmeti vermeye çalışıyoruz.
- Hizmetler
- Kent mobilyaları
- masalar
- orta sehpalar ve kesme tahtaları/sunum tabakları olmak üzere
- TV ünitesi
- ev mobilyası
- ev aksesuarları ve aydınlatma aksesuarları tasarlayıp
- üretmekteyiz.
- Hizmet alanları
- Ev
- Ofis
- Tadilat
- Park Bahçe
- Perakende
- İzmir
- Adres
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Aydın Mahallesi, 4311. Sk. No:26, 35130 Karabağlar/İzmir
35130 İzmir
Türkiye
+90-5558546968