NUUN MİMARLIK

nuun mimarlık, bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarını, özgün tasarımlarla birleştiren mimarlık hizmeti anlayışını ilke edinmiş bir ekiptir. 2006 yılından bu yana geçen sürede, mimari ve iç mimaride tasarım ve uygulama alanlarında bir çok projede (ofis, mağaza, konut, kuaför, öğrenci yurdu, sosyal tesis ve banka şubeleri ) bu ilke doğrultusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir.
İsmail ÇakmakY.mimar I Msc. Architect
nuun mimarlık is a team that has the principle of architectural services that combines the needs of individuals and institutions with unique designs. Since 2006, successful works have been carried out in many projects at architectural & interior design and construction (Office, retail, residence, hair saloon, student dormitory, social facilities and bank branches ) in line with this principle
İsmail ÇakmakY.mimar I Msc. Architect
- Hizmetler
- PROJELENDİRME VE UYGULAMA HİZMETLERİ
- MİMARİ VE İÇ MİMARİ KONSEPT TASARIMI VE UYGULAMA
- Hizmet alanları
- TÜRKİYE ve İstanbul, Türkiye
- Adres
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GAYRETTEPE MH ERTEM SK DENİZ AP NO 4 KAT 4 D 8 BEŞİKTAŞ
34349 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5326465386 www.nuunmimarlik.com.tr