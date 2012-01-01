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NUUN MİMARLIK
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • GÜLEÇ EVİ, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Oturma Odası
    GÜLEÇ EVİ, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Oturma Odası
    GÜLEÇ EVİ, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +3
    GÜLEÇ EVİ
    K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar
    K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Balkon, Veranda & Teras
    K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    K.M EVİ, SAKARYA

    nuun mimarlık, bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarını,  özgün tasarımlarla birleştiren mimarlık hizmeti anlayışını ilke edinmiş bir ekiptir. 2006 yılından bu yana geçen sürede, mimari ve iç mimaride tasarım ve uygulama alanlarında bir çok projede (ofis, mağaza, konut, kuaför, öğrenci yurdu, sosyal tesis ve banka şubeleri ) bu ilke doğrultusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

    İsmail ÇakmakY.mimar I Msc. Architect

    nuun mimarlık is a team that has the principle of architectural services that combines the needs of individuals and institutions with unique designs. Since 2006, successful works have been carried out in many projects at architectural & interior design and construction (Office, retail, residence, hair saloon, student dormitory, social facilities and bank branches ) in line with this principle

    İsmail ÇakmakY.mimar I Msc. Architect

    Hizmetler
    • PROJELENDİRME VE UYGULAMA HİZMETLERİ
    • MİMARİ VE İÇ MİMARİ KONSEPT TASARIMI VE UYGULAMA
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    GAYRETTEPE MH ERTEM SK DENİZ AP NO 4 KAT 4 D 8 BEŞİKTAŞ
    34349 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326465386 www.nuunmimarlik.com.tr
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