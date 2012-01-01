NUUN MİMARLIK

Yüksek Tavan ve Alçak Tavan: Avantajlar, Dezavantajlar ve Doğru Tasarım İpuçları

Kendi evinizi inşa ettirirken, yeni bir ev ya da apartman dairesi satın alırken düşünmeniz ve karar vermeniz gereken pek çok olduğu bir gerçek. Tavan yüksekliği de gündelik yaşamımızı etkileyen önemli faktörlerden biri.

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