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Villa Dizayn
Ev Medya Çözümleri & Kurulumu Istanbul
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    • Villa Dizayn basitleşmiş prefabrik bina mantığının dışına çıkarak insanlara modern çizgilerde luks evler sunmaktadır. prefabriğe yeni bir soluk katan VillaDizayn tamamen kişiye özel tasarlanan evlerle müşterilerine bir adım ötesinin keyfini yaşatıyor.

    Hizmetler
    • kişiye özel prefabrik ev tasarımı
    • Prefabrik ev modellemesi
    • Prefabrik ev montajı
    • Prefabrik ev danışmanlığı
    Hizmet alanları
    • Prefabrik
    • modüler yapı sistemleri
    • ISTANBUL
    Adres
    ICMELER MAH. MAZHAR SOK. NO 15 -1 /11
    34947 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164941794 www.villadizayn.net
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