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Kıraçtı Sanat Galerisi
Sanatçı & Zanaatkârlar Istanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    • Kıraçtı Resim ve Çerçeve San. Tic. Ltd. Şti. / Kıraçtı Sanat Galerisi olarak 01/01/2007 tarihinde Sanat sektöründe kendi adimiza bir yer acmak icin resmi kimligini alan ve uretiminin %80 ini kendi bünyesinde yapan bir kuruluş olma gururunu o gunden bugune tasiyoruz.

    Amacimiz, her zaman iş ortaklarimiz ve müşterilerimiz ile birlikte uzun yillar boyunca çalişmaktir.

    İlkemiz Yaşayan Sanatımızı tüm Sanat severlere ulaştırmaktır…

    Hizmetler
    • Resim
    • Çerçeve
    • tablo
    • Dijital Kanvas Baskı
    • Yağlıboya Tablo
    • Ahşap Çerçeve
    • Plastik Çerçeve
    Hizmet alanları
    Resim ve Çerçeve ve istanbul
    Adres
    Millet Caddesi
    34580 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125880868 www.kiracti.com

    Değerlendirmeler

    Orhan
    Çok güzel tablolar var. İçerisi çok düzenli, çok özenli. Yakın zamanda evim için güzel bir tablo almak için tekrar geleceğim.
    5 ay önce
    LEYLA ŞEN
    Sanatın var olduğuna inandığım en değerli sanat galerilerinden biri olduğunu söyleyebilirim , tavsiye ediyorum
    6 ay önce
    İbrahim Halil Güven
    Kıraçtı Sanat galerisini internet üzerinden buldum. Ziyaret amacım sadece fotoğraflara bakmaktı. İçeriye girdikten sonra Mehmet Ustanın yakın ilgisi beni cezbetti. Üç adet tablo siparişi verdim. Tablolarımı bugün itibarıyla otobüse verdi. İnşaallah selametle bize ulaşır. Mehmet ustaya ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.
    yaklaşık 1 yıl önce
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