Kıraçtı Resim ve Çerçeve San. Tic. Ltd. Şti. / Kıraçtı Sanat Galerisi olarak 01/01/2007 tarihinde Sanat sektöründe kendi adimiza bir yer acmak icin resmi kimligini alan ve uretiminin %80 ini kendi bünyesinde yapan bir kuruluş olma gururunu o gunden bugune tasiyoruz.
Amacimiz, her zaman iş ortaklarimiz ve müşterilerimiz ile birlikte uzun yillar boyunca çalişmaktir.
İlkemiz Yaşayan Sanatımızı tüm Sanat severlere ulaştırmaktır…
- Hizmetler
- Resim
- Çerçeve
- tablo
- Dijital Kanvas Baskı
- Yağlıboya Tablo
- Ahşap Çerçeve
- Plastik Çerçeve
- Hizmet alanları
- Resim ve Çerçeve ve istanbul
- Adres
-
Millet Caddesi
34580 Istanbul
Türkiye
+90-2125880868 www.kiracti.com