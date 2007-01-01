Kıraçtı Resim ve Çerçeve San. Tic. Ltd. Şti. / Kıraçtı Sanat Galerisi olarak 01/01/2007 tarihinde Sanat sektöründe kendi adimiza bir yer acmak icin resmi kimligini alan ve uretiminin %80 ini kendi bünyesinde yapan bir kuruluş olma gururunu o gunden bugune tasiyoruz.

Amacimiz, her zaman iş ortaklarimiz ve müşterilerimiz ile birlikte uzun yillar boyunca çalişmaktir.

İlkemiz Yaşayan Sanatımızı tüm Sanat severlere ulaştırmaktır…