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İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar
İç Peyzaj Mimarları İzmir
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    • İç Mekanlarınıza Özel Canlı Tablolar , İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İç Dekorasyon
    İç Mekanlarınıza Özel Canlı Tablolar , İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İç Dekorasyon
    İç Mekanlarınıza Özel Canlı Tablolar , İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar İç Dekorasyon
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    İç Mekanlarınıza Özel Canlı Tablolar

    İskandinav Ormanlarından Tarif Edilemez bir doğallık ..!

    Vian Moss ile Harika Bir Konsept .!

    Cladonia Rangiferina yılda 3-5 mm'lik ortalama bir oranda büyür. Size ulaşacak bitkilerin bu yüksekliğe ulaşması için yaklaşık 50 yıl sürmesi demektir! 

    Ekstra bakım ihtiyacı yoktur. Vian Moss ürünleri HERHANGİ bir bakim gerektirmez, sulama, budama ve güneş ışığına ihtiyacı yoktur. 

    Toza dayanıklı Vian Moss Cladonia Rangiferina anti-statik olduğundan toz tutmaz, her zaman saf ve doğal kalır.

    Vian Moss Cladonnia Rangiferina havanın nemini kullanarak 7 Yıl Boyunca rengini, doğal kokusunu ve dokusunu koruyacaktır.

    BAKIM GEREKTİRMEZ

    HAVA ARITMA

    HİPOALERJENİK

    % 100 ORGANİK

    7 Yıl Boyunca Canlı Ve Doğal

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-2323320750 www.vianmoss.com
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