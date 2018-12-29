O DESİGN KİŞİYE ÖZEL YAŞAM ALANLARI…
O Design’ın
kuruluşu bir felsefeye dayanır: “insanlar sevdikleri, geliştirdikleri ve
gülümsedikleri işlerde daha başarılı olurlar.” .
Severek
gülerek açtı her sabah O Design kapılarını. Müşterilerin tasarımcısını seçtiği
gibi onlarda müşterilerini seçtiler. Mevlana’nın dediği gibi : “aynı dili
konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” O Design’ı benzersiz
kılan tasarıma ve hizmete getirdiği yorumdur.
Koşulsuz müşteri mutluluğu prensibinden ödün vermeyen ve tasarım öncesi yaşayacak
kişilerden günlerce bilgi alan ekip bu nedenle tercih edilen ve aranılan bir
ekip olmuştur.bu inanışla ilk kez müşteri olarak gelenler bile bugün O Design
ailesinin birer üyesi durumundadır. 21 yıllık O Design yaşamındaki farklı bir
yorumda , yüksek okul öğrencilerine tanıdığı fırsatlardır. Gene mevlanadan
alıntı yapalım : “bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey
kaybetmez.” İşte bundan dolayı 100 den fazla tasarım öğrencisi rüyalarını O
Design sayesinde gerçekleştirmiştir. Genç tasarımcıların yarısından fazlası
Türk 20'ye yakını ise çeşitli ülkelerdendir. Bugün dünya markalarına mobilya,
mekan tasarımı yapan O Design ve ekibi yurt içine sığamayıp yurt dışındaki
projelere de imza atmıştır, Yani “fikir ihracatında“ da en yüksek noktadadır.
O Design 21 yılı aşkın zamandır; IDECA, KIRCODAN, VALEUR, KETAL, KENNETH, LORENZI, MATHIAS,SPINI, ALEX TURCO, BACİ, CANELINE, DURESTA, MARS&MORE, MIGANI, VİLLARİ,VILLA COLLECTION,ROBERTİ, CASA BELLA, VERANDA , TRADEWINDS, GLAMM, RİCHMOND, KENNETH COBONPUE, NOWS, LAMLEE,TALENTİ,CREATİV gibi büyük firmalarla çalışmaya ve bünyesine daha bir çok ismi ekleyerek yoluna devam etmektedir.
Ruhumuzdaki
ışık ve inançla yaptığımız her proje ve ilgilendiğimiz her müşterimiz bizi
biraz daha aydınlatmaktadır. Sizlere yeni bir nefes yeni bir heves kazandırma
arzusu ile yola çıkan O Design ile bu heyecanlı yola davet ediyoruz.
- Hizmetler
- iç mimarlık ve mimarlık hizmetleri
- ithalat ve ihracat
- Hizmet alanları
- istanbul, İstanbul, ve Türkiye
- Adres
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yeşilköy caddesi Oğurcular iş merkezi 19/1 Florya
34153 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2125736735