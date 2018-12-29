O DESİGN KİŞİYE ÖZEL YAŞAM ALANLARI…

O Design’ın

kuruluşu bir felsefeye dayanır: “insanlar sevdikleri, geliştirdikleri ve

gülümsedikleri işlerde daha başarılı olurlar.” .

Severek

gülerek açtı her sabah O Design kapılarını. Müşterilerin tasarımcısını seçtiği

gibi onlarda müşterilerini seçtiler. Mevlana’nın dediği gibi : “aynı dili

konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” O Design’ı benzersiz

kılan tasarıma ve hizmete getirdiği yorumdur.





Koşulsuz müşteri mutluluğu prensibinden ödün vermeyen ve tasarım öncesi yaşayacak

kişilerden günlerce bilgi alan ekip bu nedenle tercih edilen ve aranılan bir

ekip olmuştur.bu inanışla ilk kez müşteri olarak gelenler bile bugün O Design

ailesinin birer üyesi durumundadır. 21 yıllık O Design yaşamındaki farklı bir

yorumda , yüksek okul öğrencilerine tanıdığı fırsatlardır. Gene mevlanadan

alıntı yapalım : “bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey

kaybetmez.” İşte bundan dolayı 100 den fazla tasarım öğrencisi rüyalarını O

Design sayesinde gerçekleştirmiştir. Genç tasarımcıların yarısından fazlası

Türk 20'ye yakını ise çeşitli ülkelerdendir. Bugün dünya markalarına mobilya,

mekan tasarımı yapan O Design ve ekibi yurt içine sığamayıp yurt dışındaki

projelere de imza atmıştır, Yani “fikir ihracatında“ da en yüksek noktadadır.





O Design 21 yılı aşkın zamandır; IDECA, KIRCODAN, VALEUR, KETAL, KENNETH, LORENZI, MATHIAS,SPINI, ALEX TURCO, BACİ, CANELINE, DURESTA, MARS&MORE, MIGANI, VİLLARİ,VILLA COLLECTION,ROBERTİ, CASA BELLA, VERANDA , TRADEWINDS, GLAMM, RİCHMOND, KENNETH COBONPUE, NOWS, LAMLEE,TALENTİ,CREATİV gibi büyük firmalarla çalışmaya ve bünyesine daha bir çok ismi ekleyerek yoluna devam etmektedir.

Ruhumuzdaki

ışık ve inançla yaptığımız her proje ve ilgilendiğimiz her müşterimiz bizi

biraz daha aydınlatmaktadır. Sizlere yeni bir nefes yeni bir heves kazandırma

arzusu ile yola çıkan O Design ile bu heyecanlı yola davet ediyoruz.