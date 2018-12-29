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O Design
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • O Design Kanyon Projesi..., O Design O Design Endüstriyel Oturma Odası
    O Design Kanyon Projesi..., O Design O Design Endüstriyel Oturma Odası
    O Design Kanyon Projesi..., O Design O Design Endüstriyel Oturma Odası
    +5
    O Design Kanyon Projesi...
    Indoor Furniture/ İç Mekan Mobilyaları I, O Design O Design Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Indoor Furniture/ İç Mekan Mobilyaları I, O Design O Design Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Indoor Furniture/ İç Mekan Mobilyaları I, O Design O Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +8
    Indoor Furniture/ İç Mekan Mobilyaları I
    O Design Rumeli Hisarı Projesi, O Design O Design Eklektik Yemek Odası
    O Design Rumeli Hisarı Projesi, O Design O Design Eklektik Oturma Odası
    O Design Rumeli Hisarı Projesi, O Design O Design Küçük Mutfak
    +13
    O Design Rumeli Hisarı Projesi
    O Design Acarkent Projesi, O Design O Design Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
    O Design Acarkent Projesi, O Design O Design Klasik Banyo
    O Design Acarkent Projesi, O Design O Design Klasik Giyinme Odası
    +14
    O Design Acarkent Projesi
    O Design Zekeriyaköy Projesi, O Design O Design Modern Çocuk Odası
    O Design Zekeriyaköy Projesi, O Design O Design Minimalist Banyo Beyaz
    O Design Zekeriyaköy Projesi, O Design O Design Minimalist Mutfak Beyaz
    +1
    O Design Zekeriyaköy Projesi
    O Design İstanbul Proje, O Design O Design Klasik Oturma Odası
    O Design İstanbul Proje, O Design O Design Klasik Yatak Odası
    O Design İstanbul Proje, O Design O Design Klasik Oturma Odası
    +2
    O Design İstanbul Proje
    Hepsini göster: 7 proje

    O DESİGN KİŞİYE ÖZEL YAŞAM ALANLARI…

    O Design’ın

    kuruluşu bir felsefeye dayanır: “insanlar sevdikleri, geliştirdikleri ve

    gülümsedikleri işlerde daha başarılı olurlar.” .

    Severek

    gülerek açtı her sabah O Design kapılarını. Müşterilerin tasarımcısını seçtiği

    gibi onlarda müşterilerini seçtiler. Mevlana’nın dediği gibi : “aynı dili

    konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” O Design’ı benzersiz

    kılan tasarıma ve hizmete getirdiği yorumdur.


    Koşulsuz müşteri mutluluğu prensibinden ödün vermeyen ve tasarım öncesi yaşayacak

    kişilerden günlerce bilgi alan ekip bu nedenle tercih edilen ve aranılan bir

    ekip olmuştur.bu inanışla ilk kez müşteri olarak gelenler bile bugün O Design

    ailesinin birer üyesi durumundadır. 21 yıllık O Design yaşamındaki farklı bir

    yorumda , yüksek okul öğrencilerine tanıdığı fırsatlardır. Gene mevlanadan

    alıntı yapalım : “bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey

    kaybetmez.” İşte bundan dolayı 100 den fazla tasarım öğrencisi rüyalarını O

    Design sayesinde gerçekleştirmiştir. Genç tasarımcıların yarısından fazlası

    Türk 20'ye yakını ise çeşitli ülkelerdendir. Bugün dünya markalarına mobilya,

    mekan tasarımı yapan O Design ve ekibi yurt içine sığamayıp yurt dışındaki

    projelere de imza atmıştır, Yani “fikir ihracatında“ da en yüksek noktadadır.


    O Design 21 yılı aşkın zamandır; IDECA, KIRCODAN, VALEUR, KETAL, KENNETH, LORENZI, MATHIAS,SPINI, ALEX TURCO, BACİ, CANELINE, DURESTA, MARS&MORE, MIGANI, VİLLARİ,VILLA COLLECTION,ROBERTİ, CASA BELLA, VERANDA , TRADEWINDS, GLAMM, RİCHMOND,  KENNETH COBONPUE, NOWS, LAMLEE,TALENTİ,CREATİV  gibi büyük firmalarla çalışmaya ve bünyesine daha bir çok ismi ekleyerek yoluna devam etmektedir.

    Ruhumuzdaki

    ışık ve inançla yaptığımız her proje ve ilgilendiğimiz her müşterimiz bizi

    biraz daha aydınlatmaktadır. Sizlere yeni bir nefes yeni bir heves kazandırma

    arzusu ile yola çıkan O Design ile bu heyecanlı yola davet ediyoruz.   

    Hizmetler
    • iç mimarlık ve mimarlık hizmetleri
    • ithalat ve ihracat
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    yeşilköy caddesi Oğurcular iş merkezi 19/1 Florya
    34153 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2125736735
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