Urkun mimarlık yeni çizgileri ile başta istanbul ve şile olmak üzere diğer bölgelerde de yeni yapılaşma ile birlikte gelişen çizgiler ile çağdaş mimariye uyum sağlayan yapılar inşaa ederek daha modern, estetik, kullanışlı yapılar oluşturarak insanlara hizmet sunmakta. Bununla birlikte iç mekanlarda, dış mekanlarda daha kullanışlı gerek malzeme dokusu oluşturularak mimaride isteklere uygun mekanlar oluşturulmaktadır.