Urkun mimarlık yeni çizgileri ile başta istanbul ve şile olmak üzere diğer bölgelerde de yeni yapılaşma ile birlikte gelişen çizgiler ile çağdaş mimariye uyum sağlayan yapılar inşaa ederek daha modern, estetik, kullanışlı yapılar oluşturarak insanlara hizmet sunmakta. Bununla birlikte iç mekanlarda, dış mekanlarda daha kullanışlı gerek malzeme dokusu oluşturularak mimaride isteklere uygun mekanlar oluşturulmaktadır.
- Hizmetler
- iç mimarlık hizmetleri mimarlık hizmetleri peyzaj mimarlığı
- Hizmet alanları
- istambul türkiye ve istanbul
- Adres
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çavuş mah. cumhuriyet cad. no :118/7
34980 Istanbul
Türkiye
+90-2167042660 www.urkunmimarlik.com