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urkun mimarlık
İnşaat Şirketleri Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    Urkun mimarlık yeni çizgileri ile başta istanbul ve şile olmak üzere diğer bölgelerde de yeni yapılaşma ile birlikte gelişen çizgiler ile çağdaş mimariye uyum sağlayan yapılar inşaa ederek daha modern, estetik, kullanışlı yapılar oluşturarak insanlara hizmet sunmakta. Bununla birlikte iç mekanlarda, dış mekanlarda daha kullanışlı gerek malzeme dokusu oluşturularak mimaride isteklere uygun mekanlar oluşturulmaktadır.

    Hizmetler
    iç mimarlık hizmetleri mimarlık hizmetleri peyzaj mimarlığı
    Hizmet alanları
    istambul türkiye ve istanbul
    Adres
    çavuş mah. cumhuriyet cad. no :118/7
    34980 Istanbul
    Türkiye
    +90-2167042660 www.urkunmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Ozan Demirli
    Meslekte uzman , iletişimde mükemmel
    7 ay önce
    Muhammad Urkn
    yaklaşık 2 yıl önce
    Rümeysa Kaya Urkun
    yaklaşık 4 yıl önce
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