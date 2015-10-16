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OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI
Aydınlatmalar Ankara
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    • OTEL ABAJURLARI, OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI
    OTEL ABAJURLARI, OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI
    OTEL ABAJURLARI, OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI
    +9
    OTEL ABAJURLARI

    firmamız otel, cafe, restaurant, ev, ofis, mağaza v.b. mekanlarınız için: abajur, avize, tavan sarkıt, aplik, masa lambası, lambader, ağaç aydınlatması, dekoratif endüstriyel aydınlatma, dekoratif tel kafes aydınlatma, metal sıvama, dekoratif urgan avize abajur imalatı yapmaktadır. kişiye, firmaya, mekana özel aydınlatma çözümleri ve imalatı, orjinal dekoratif fikirler sunmaktayız. proje, tasarim, uygulama işleriniz için sizleri de bekleriz.

    Hizmetler
    • duvar aplik
    • duvar lambası imalatı
    • masa lambası imalatı
    • abajur şapkası imalatı
    • yer lambası lambader imalatı
    • tavan sarkıt avize imalatı
    • endüstriyel dekoratif aydınlatma imalatı
    • tel kafes imalatı
    • edison ampül ile dekoratif aydınlatma imalatı
    • urgan avize
    • su borusu aydınlatma
    • doğal naturel ağaç ahşap aydınlatma imalarları
    • ağaç fenerleri
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • türkiye
    • almanya
    • norveç
    • İsviçre
    • Azerbaycan
    • Iran
    • Dubai
    • rusya ve tüm dünya ülkeleri
    • Ankara
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    ALTINAY CADDESİ ŞENKAL SOKAK NO:34/B SİTELER / ALTINDAĞ
    06360 Ankara
    Türkiye
    +90-3123118340 www.osmanliabajur.com
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