OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI

firmamız otel, cafe, restaurant, ev, ofis, mağaza v.b. mekanlarınız için: abajur, avize, tavan sarkıt, aplik, masa lambası, lambader, ağaç aydınlatması, dekoratif endüstriyel aydınlatma, dekoratif tel kafes aydınlatma, metal sıvama, dekoratif urgan avize abajur imalatı yapmaktadır. kişiye, firmaya, mekana özel aydınlatma çözümleri ve imalatı, orjinal dekoratif fikirler sunmaktayız. proje, tasarim, uygulama işleriniz için sizleri de bekleriz.
- Hizmetler
- duvar aplik
- duvar lambası imalatı
- masa lambası imalatı
- abajur şapkası imalatı
- yer lambası lambader imalatı
- tavan sarkıt avize imalatı
- endüstriyel dekoratif aydınlatma imalatı
- tel kafes imalatı
- edison ampül ile dekoratif aydınlatma imalatı
- urgan avize
- su borusu aydınlatma
- doğal naturel ağaç ahşap aydınlatma imalarları
- ağaç fenerleri
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- Hizmet alanları
- türkiye
- almanya
- norveç
- İsviçre
- Azerbaycan
- Iran
- Dubai
- rusya ve tüm dünya ülkeleri
- Ankara
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- Adres
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ALTINAY CADDESİ ŞENKAL SOKAK NO:34/B SİTELER / ALTINDAĞ
06360 Ankara
Türkiye
+90-3123118340 www.osmanliabajur.com