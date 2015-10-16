OSMANLI ABAJUR AYDINLATMA İMALATI

firmamız otel, cafe, restaurant, ev, ofis, mağaza v.b. mekanlarınız için: abajur, avize, tavan sarkıt, aplik, masa lambası, lambader, ağaç aydınlatması, dekoratif endüstriyel aydınlatma, dekoratif tel kafes aydınlatma, metal sıvama, dekoratif urgan avize abajur imalatı yapmaktadır. kişiye, firmaya, mekana özel aydınlatma çözümleri ve imalatı, orjinal dekoratif fikirler sunmaktayız. proje, tasarim, uygulama işleriniz için sizleri de bekleriz.