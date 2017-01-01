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Özey Mimarlik ve Teknoloji Çözümleri
Mimarlar İstanbul
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    • Özey Mimarlik ve Teknoloji Çözümleri
    Özey Mimarlik ve Teknoloji Çözümleri
    Özey Mimarlik ve Teknoloji Çözümleri
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    2017 yılında kurulan, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştiren ÖZEY MİMARLIK ürettiği projelerde sanatın estetik bakış açısıyla bilimin, mühendisliğin rasyonel yöntemlerinin uyumunu, çevresel ve kentsel tasarım bütünlüğünü odak noktasına alır.

    Hizmetler
    • Mimari
    • Elektrik
    • Mekanik
    • Statik Proje
    • Mimari Tasarım
    • Mimari Görselleştirme
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • Ofis Konut Ticari Alanlar
    • İstanbul
    Adres
    Altıntepe Mah.Eski Bağdat caddesi Dümer apartmanı No:19 Daire 5
    34678 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165873038 www.ozeymimarlik.com
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