Özey Mimarlik ve Teknoloji Çözümleri

2017 yılında kurulan, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştiren ÖZEY MİMARLIK ürettiği projelerde sanatın estetik bakış açısıyla bilimin, mühendisliğin rasyonel yöntemlerinin uyumunu, çevresel ve kentsel tasarım bütünlüğünü odak noktasına alır.
- Hizmetler
- Mimari
- Elektrik
- Mekanik
- Statik Proje
- Mimari Tasarım
- Mimari Görselleştirme
- Uygulama
- Hizmet alanları
- Ofis Konut Ticari Alanlar
- İstanbul
- Adres
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Altıntepe Mah.Eski Bağdat caddesi Dümer apartmanı No:19 Daire 5
34678 İstanbul
Türkiye
+90-2165873038 www.ozeymimarlik.com