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KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
Marangozlar Kocaeli
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Teklifler (0) 5Yeni Fikirler (5)
Değerlendirmeler (5)
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Hizmetler

  • ahşap kereste orman ürünleri

Projeler

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    • Ahşap bungalov kütük ev, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap ev Ahşap
    Ahşap bungalov kütük ev, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap bungalov kütük ev, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    +18
    Ahşap bungalov kütük ev
    KM-159 AHŞAP KAMELYA ÇARDAK, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap rengi
    KM-159 AHŞAP KAMELYA ÇARDAK, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap rengi
    KM-159 AHŞAP KAMELYA ÇARDAK, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ahşap rengi
    +4
    KM-159 AHŞAP KAMELYA ÇARDAK
    kamelya ahşap dinlenme alanı imalatı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ticari alanlar Ahşap
    kamelya ahşap dinlenme alanı imalatı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ticari alanlar Ahşap
    kamelya ahşap dinlenme alanı imalatı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Ticari alanlar Ahşap
    +16
    kamelya ahşap dinlenme alanı imalatı
    KM-134 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
    KM-134 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
    KM-134 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
    +1
    KM-134 KAMELYA
    Ahşap ev yapımı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Minimalist Bahçe Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap ev yapımı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Minimalist Bahçe Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap ev yapımı, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ Minimalist Bahçe Ahşap
    +6
    Ahşap ev yapımı
    KM-125 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ BahçeMobilyalar
    KM-125 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ BahçeMobilyalar
    KM-125 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    +10
    KM-125 KAMELYA
    Hepsini göster: 7 proje

     1993 yılında kurulan KAYALAR Limited Şirketi, Gebze balçık köyünde 12.000 m2 üzerine kurulu fabrikamızda orman ürünleri ithalatı,ihracatı ve imalatı,perakendecilik,finansal hizmetler,inşaat unlu mamüller sektöründe faaliyet göstermektedir.   Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getiren,çevreyi korumaya dayalı üretimiyle aynı zaman da müşteri memnuniyetine odaklı çalışmalarıyla Türkiye piyasasında hizmet vermektedir. HEDEFİMİZ ; ÜRÜNÜ TÜRKİYE ve DÜNYA ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK VE SİZLERE EN YAKIN İLGİLİ Başlık: KAYALAR  KERESTE ORMAN ÜRÜNLERİ Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Şirket Türü:  Üretici Satış şirketi Şirket Türü: Limited şirketi  Sunulan Ürünler ve Hizmetler: Kereste, lambiri, Rabıta, Köknar, Ladin ,seren, playwood, osb, Doğramalık kalas, Tomruk, ahşap bahçe mobilya, kamelya, çardak, pergola, ahşap bank,piknik masa ve diğer ahşap türleri Şirketin İlgilendiği Ürünler ve Hizmetler: Tomruk, Kereste, Lambiri, Ağaç, Playwood, Osb,Adres: Atatürk cd. no:106 Balçık köyü Gebze/ Kocaeli,     41400, Türkiye

    Hizmet alanları
    Türkiye ve Yurt dışı ve kocaeli
    Adres
    ATATÜRK CADDESİ NO:106 BALÇIK KÖYÜ GEBZE
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2627514363 www.kayalarkereste.com

    Değerlendirmeler

    AKPA ALÜMİNYUM
    KEreste ahşap.
    5 yıldan fazla önce
    MUHAMMET KORKMAZ
    Balçık köyü kayalar ahşap
    6 yıldan fazla önce
    Sudem KAYA
    Kolay adres bilgisi
    5 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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