KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ

1993 yılında kurulan KAYALAR Limited Şirketi, Gebze balçık köyünde 12.000 m2 üzerine kurulu fabrikamızda orman ürünleri ithalatı,ihracatı ve imalatı,perakendecilik,finansal hizmetler,inşaat unlu mamüller sektöründe faaliyet göstermektedir. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getiren,çevreyi korumaya dayalı üretimiyle aynı zaman da müşteri memnuniyetine odaklı çalışmalarıyla Türkiye piyasasında hizmet vermektedir. HEDEFİMİZ ; ÜRÜNÜ TÜRKİYE ve DÜNYA ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK VE SİZLERE EN YAKIN İLGİLİ Başlık: KAYALAR KERESTE ORMAN ÜRÜNLERİ Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Şirket Türü: Üretici Satış şirketi Şirket Türü: Limited şirketi Sunulan Ürünler ve Hizmetler: Kereste, lambiri, Rabıta, Köknar, Ladin ,seren, playwood, osb, Doğramalık kalas, Tomruk, ahşap bahçe mobilya, kamelya, çardak, pergola, ahşap bank,piknik masa ve diğer ahşap türleri Şirketin İlgilendiği Ürünler ve Hizmetler: Tomruk, Kereste, Lambiri, Ağaç, Playwood, Osb,Adres: Atatürk cd. no:106 Balçık köyü Gebze/ Kocaeli, 41400, Türkiye