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KAYALAR KERESTE AHŞAP ÜRÜNLERİ
Bahçe Ürünleri Kocaeli
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    • Hakkımızda ;  1993 yılında kurulan KAYALAR Limited Şirketi, Gebze balçık köyünde 12.000 m2 üzerine kurulu fabrikamızda orman ürünleri ithalatı,ihracatı ve imalatı,perakendecilik,finansal hizmetler,inşaat unlu mamüller sektöründe faaliyet göstermektedir.   Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getiren,çevreyi korumaya dayalı üretimiyle aynı zaman da müşteri memnuniyetine odaklı çalışmalarıyla Türkiye piyasasında hizmet vermektedir. HEDEFİMİZ ; ÜRÜNÜ TÜRKİYE ve DÜNYA ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK VE SİZLERE EN YAKIN İLGİLİ Başlık: KAYALAR  KERESTE ORMAN ÜRÜNLERİ Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Şirket Türü:  Üretici Satış şirketi Şirket Türü: Limited şirketi  Sunulan Ürünler ve Hizmetler: Kereste, lambiri, Rabıta, Köknar, Ladin ,seren, playwood, osb, Doğramalık kalas, Tomruk, ahşap bahçe mobilya, kamelya, çardak, pergola, ahşap bank,piknik masa ve diğer ahşap türleri Şirketin İlgilendiği Ürünler ve Hizmetler: Tomruk, Kereste, Lambiri, Ağaç, Playwood, Osb,Adres: Atatürk cd. no:106 Balçık köyü Gebze/ Kocaeli,     41400, Türkiye

    Hizmetler
    kereste ahşap işleri
    Hizmet alanları
    • ahşap kamerya
    • AHŞAP DEAC
    • AHŞAP OTURMA BANKI
    • ahşap
    • ahşap pergola
    • kocaeli
    Adres
    atatürk cd. no:106 balçık köyü gebze kocaeli
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2627514363 www.parkbahcemobilya.com

    Değerlendirmeler

    muharrem başak
    Profesyonel bir işletme yaşar bey çok kibar
    yaklaşık 1 yıl önce
    OSMAN AKCA
    Harika bir tesis sahipleri de çok nezih kibar insanlar
    yaklaşık 1 yıl önce
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