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Elif Perde
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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    • Kruvaze Perde, Elif Perde Elif Perde Ev İçiTekstil Ürünleri
    Kruvaze Perde, Elif Perde Elif Perde Ev İçiTekstil Ürünleri
    Kruvaze Perde, Elif Perde Elif Perde Ev İçiTekstil Ürünleri
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    Kruvaze Perde
    Zebra Perde, Elif Perde Elif Perde Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Zebra Perde

    Asya Mefruşat adıyla 1992 yılında Bağcılar Malta durağı civarında faaliyete başlayan Elif Perde; kurulduğu ilk günden bu yana sürekli değişim ve gelişim gösteren bir marka olmayı başarmıştır.Türkiye çapında yayılmak için faaliyetlerini sürdüren firma yenileri de bünyesine katılmak üzere; Balıkesir,Kayseri ve Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’da 3 mağazası ile ev tekstili, kaliteli ve satışa sunduğu yaklaşık 3250 ürün ile her geçen gün isminden daha da söz ettirmektedir. 

    Vizyonları ve misyonları çerçevesinde müşteri odaklı,ekip çalışması ve etkili iletişim ile kurumsal ve müşteri bazlı sorunları hızlıca çözen; kaliteli,dayanıklı ve şık ürünleri ile modayı buluşturabilen dürüstlük ve güvenirlilik çerçevesinde yeniliğe ve değişime açık bir şirket yapısındadır.Ürünlerinde her zaman açıklık ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yeniliği kalıcı hale getiren Elif Perde,çeşit konusunda da piyasadaki bütün mağazalar ve store’lar ile yarışabilecek ve uygun fiyatları ile kaliteyi müşterilerine en hızlı şekilde sunmayı da bir kural haline getirmiştir.

    Bünyesinde Brilliant,Taç,Verdi,Mays,Premier,Sancak,Feleks,Revizyon,Meisa, ve piyasanın önde gelen markalarını da bulunduran mağazalarda deneyimli ve güleryüzlü,samimi satış temsilcilerinin eşliğinde alışverişlerinizi de rahatlıkla yapabilmenin keyfini yaşayacaksınız.Referans olarak da çok geniş bir havuza sahip olan Elif Perde,İstanbul’un önde gelen yerleşim yerleri,kurumsal olarak alışveriş merkezleri,dernekler ve daha pek çok yer tarafından tercih edilmektedir.Günümüzde fiziksel alışverişin yanı sıra büyük bir paya sahip olan online alışveriş konusundada www.elifhome.com ‘u hayata geçiren firma,sanal mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde,istediğiniz ürünü ayrıntılı olarak araştırabileceğiniz ve satın aldıktan sonra ücretsiz kargo, 7/24 satış sonrası desteği gibi seçenekleri de size sunuyor.

    Bunun yanı sıra geniş ödeme seçenekleri ve taksit imkanları ile yine her türlü kolaylığı size sunan firmada sadece satış sonrası destek değil satış öncesi de online olarak aklınıza takılan veya öğrenmek istediğiniz her bilgiye Elif home'‘da “Canlı Destek” bölümünden ulaşabileceğiniz bölüm de mevcut.

    Elif perde (Asya Mefruşat) ilk olarak 1992 yılında Bağcılar Malta durağı civarında faliyetebaşlamıştır. Daha sonra Camlıkahveye taşınan Elif perde Artan iş hacmi sebebi ile Şubeleşmeye Başlamıştır. Camlıkahveden sonra Haznedar kınalı caddesine ikinci şube açılmıştır..7 Yıl süre ile bu iki mağazada hizmet veren Elif perde 1999 yılında Eminönünde üçüncü şubesini açarak toptan ticaret alım satım işine girmiştir.  Ve Son olarak Elif perde Güngören şubesi açılmıştır.  

    Hizmetler
    Perde tasarım, Perde Montaj, ve Perde Satış
    Hizmet alanları
    ev tekstili ve perde
    Şirket ödülleri
    2015 En iyi perde tasarım ödülü
    Adres
    Akıncılar mahallesi, İnönü caddesi, No:78
    34160 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125532207 www.elif-perde.com

    Değerlendirmeler

    İlyas Felek
    Firma ev tekstili konusunda gerçekten kaliteli bir firma evimizin tül perdelerini ve yatak örtülerini buradan aldık hiç bir sıkıntı ve problem yaşamadık.
    neredeyse 10 yıl önce
    Ismail Toprak
    Merhabalar Evimizin Perdelerini Turan Bey sayesinde yeniledik. Gerçekten ilgi alaka çok güzeldi..Ancak bu kadar güzel ağırlanabilirdi. Çok teşekkür ederim...
    neredeyse 10 yıl önce
    hakan kurt
    Uzun süren arayışlarımdan sonra salonumu güzelleştiren perdelerin yaratıcısı olan bu firma için teşekkürlerimi sunuyorum . Verdiği hizmet ve güleryüzlü personeli sayesinde vazgeçilmez firmalar arasında yer alacağına inanıyorum.
    neredeyse 10 yıl önce
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