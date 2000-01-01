Konyalılar Ahşap Bodrum

2000 yılından itibaren Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren firmamız (KONYALILAR AHSAP MOBİLYA) 35 yıllık tecrübesi ile perakendeye yönelik satış yapmaktadır. Bugüne kadar geçen zaman içerisinde kalite, hizmet ve Uygun fiyatı ile müşterilerimize hizmette bulunmuş olup çağımızın getirmiş olduğu yenilikleri takip etmektedir. Kusursuz, kalite ve güvenilir hizmet anlayışıyla bir adım daha ileriye giderek siz değerli müşterilerimize her noktadan ulaşabilmek için bu siteyi kurmuştur. Siz değerli Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için kurulmuş olan sitemiz bundan sonrada sizlere hizmet verecektir. Beğeninize sunar Sağlıklı Günler Dileriz.