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ÇÜNKÜ MOVİ BİR KONTEYNERDEN ÇOK DAHA FAZLASINI SUNUYOR

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MOVİ SİZE

DİLEDİĞİNİZ GİBİ TASARLAYABİLECEĞİNİZ,

DİLEDİĞİNİZ ZAMAN DİLEDİĞİNİZ HERHANGİ BAŞKA BİR YERE TAŞIYABİLECEĞİNİZ,

DİLERSENİZ KENDİ YEŞİL ENERJİSİNİ ( GÜNEŞ, RÜZGAR ) KENDİ ÜRETEN,

DİLERSENİZ SMART HOME ( AKILLI EV ) TEKNOLOJİSİYLE DONATILMIŞ,

DİLERSENİZ EV, DİLERSENİZ VİLLA, DİLERSENİZ KISA SÜRELİ KULLANIMA UYGUN KIR EVİ,

DİLERSENİZ OFİS, DİLERSENİZ TİCARİ KONAKLAMA ÜNİTESİ, DİLERSENİZ CAFE ve RESTORAN ,

DİLERSENİZ FUAR STANDLARINIZ İÇİN ve SATIŞ OFİSLERİNİZ İÇİN SHOWROOM,

HATTA DİLERSENİZ BİR KARAVAN vE YÜZER BİR EV OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ,

90 GÜNDE FABRİKA ŞARTLARINDA İMAL EDİLEN ,

HAZIR VAZİYETTE ARAZİNİZE GETİRİLEN ve 2 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJI YAPILAN,

MOBİL, ESTETİK, KONFORLU, KALİTELİ YAŞAM ALANLARI SUNUYOR.

GELİN MEKANINIZI BİRLİKTE OLUŞTURALIM.

EĞER ZAMANINIZ VARSA KISA TEKNİK DETAY İÇİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARIMIZI OKUYUNUZ.

MOVİ evleri konteyner teknolojisini kullanarak estetik ve konforlu mobil yaşam alanları üreten bir firmadır.

Üretim aşamasında yapısal olarak 3 ayrı kategoride ürün kullanılmaktadır.

Birinci ürün kategorisinde hafif konstrüksiyon taşıyıcılı konteyner sistemleri vardır.

İkinci ürün kategorisi ise 20 DC ve 40 DC ya da 40 HC yük konteynerlerinin modifiye edilmesiyle oluşturduğumuz yapılar bulunmaktadır.

Üçüncü ürün kategorisini ise sabit ya da ruhsatlı karavan tipi tiny house yapılar oluşturmaktadır.

İlk ürün grubundaki yapıların ikinci ve üçüncü kategorideki ürünlerimize görece daha ekonomik olması bir avantaj oluşturmaktadır.

İkinci kategorideki ürünlerimizin ise sağlamlığı, dolayısıyla daha uzun süreli kullanım ömrü, çok katlı yapılar için uygun taşıyıcı sisteme sahip olması ve özgün tasarımlara olanak vermesi gibi avantajları nedeniyle tercih sebebi olmaktadırlar.

Üçüncü kategorideki tiny house ürünlerimiz tamamen ahşap olup, içerisinde tercihe göre 2 adet loft kat bulunmaktadır. Tek modülden oluşan bu ürünler minimal yaşam felsefesine uygun yapılardır.

Bu üç kategori ürün arasındaki fark tamamen yapısaldır. Ürünlerimizin tamamında yüksek standartta ısı izolasyonu sağlayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Tüm ürünlerde gerek içeride gerek dışarıda kullanılan malzemeler, standart olarak konutlarda kullanılan malzemelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ürünler hem estetik hem de konfor açısından tamamen ev/villa standardındadır.

Ayrıca müşterilerimizin gerek içeride gerek cephede kullanılacak tüm malzemelerle ilgili renk/cins/marka seçimleri konusunda diledikleri farklı alternatifleri tercih etme seçenekleri bulunmaktadır.

Ürünlerimizin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: ürünlerimiz mobildir, rijit ve solid beton temel sistemler gerektirmez. Bu nedenle imarı olmayan bölgelerde yerel yönetimlerce tölerans gösterilen yapılardandır. Ürünlerimizin tamamı fabrika şartlarında imal edilmiştir. Yerinde sadece modüllerin birleştirme işlemi yapılmaktadır.

Elektrik aboneliğinin alınmasının imkânsız ya da çok maliyetli olduğu durumlar için ürünlerimizin standart imalatlarına ek olarak güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretimini sağlayacak paket sistemler eklenmesi mümkündür.

Dilendiğinde ürünlerimizin tamamı smart home (akıllı ev) teknolojisine uygun olarak üretilebilmektedir.



