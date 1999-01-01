Rize Ahşap 1999′dan günümüze Ahşap ürün tasarımı, üretimi, montajı ve satışı yapmaktadır.İşlerinizi anahtar teslimi hizmet anlayışı ile gerçekleştirmekteyiz. Rize Ahşap olarak sizlere vermiş olduğumuz hizmetler ürün bazlı veya sizlere özel tasarımlar olarak değişmektedir.Bizler hizmet sektöründe olmamızın bilinci ile; müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden ve sözlerimizden ödün vermeden sizlere hizmet vermekteyiz.

Bizler için işimizin büyüklüğü veya küçüklüğü değil sizlerin istekleri önemlidir.Biz Rize ahşap olarak sizlere ahşap üzerine tüm hizmetleri sağlamayı kendimize görev biliriz.Özellikle hammadde seçiminde ve işlenmesinde göstermiş olduğumuz hassasiyetimiz sonuçlara da yansımaktadır. Rize Ahşap, yıllardır ahşabın doğallığını, sıcaklığını ve estetiğini konut ve işyerlerine yansıtmaktadır.Firmamız taahhüt ettiği işlerin her zaman takipçisidir. Yıllardır binlerce metrekare döşeme yaparken, müşteri memnuniyetini ön planda tutup kalitesinden ödün vermemiştir. Bu nedenle referanslarımız kalitemizin her zaman güvencesi olmuştur. http://www.rizeahsap.com