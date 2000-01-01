üç nokta inş.ltd.şti

1970 yılında kum çakıl ticareti , hafriyat ve nakliye işleri olarak kurulan işletme,

1989 – 2000 seneleri arası resmi kurum ihale ve taahhüt işleri ile uğraşmış, 2001 senesinde kurumsallaşma ve büyüme hedefini ÜÇ NOKTA İNŞAAT Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak sürdürmeye devam etmiştir. 2004 yılında çevre düzenleme taşları imalatına başlayan firmamız, sağlamlığı ve çeşitliliği konusunda iddialı olduğumuz dekoratif yer ve duvar kaplama taşlarının üretimini 2000 m2 kapalı 3500 m2 açık alan olan fabrika binasında devam ettirmekte olup teşhir ve satışını 2 ayrı noktada yapmaktayız. Ayrıca deneyimli ekiplerimizle uygulama aşamasında ve makine teçhizat temininde de hizmet vermektedir. - Park Alanları - Bahçe Ve Çevre Düzenlemeleri - İş Merkezleri - Fabrika ve Çevre Girişleri - Yürüme Yolları - Havuz Kenarları - Okul, Hastane vs. Yaşam Alanları - Garaj, Otopark ve Oyun Alanları

Siz Değerli Müşterilerimize Ayrıca Vermiş Olduğumuz Hizmetler.. - Bahçe Toprağı - Gübre - Çimlendirme - Kayrak Taşları - Doğal Taşlar -Tamburlanmış taşlar - Granit taşlar - İstinat Duvarları - Betonarme Duvar - Taş Duvar - Silindir - Forklift - Kepçe - Kamyon - Kompresör - Asfalt Kesme - Kompaktör