OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.

Yapı sektöründeki yenilikleri yakından takip ederek, kullanıcı ihtiyaçlarını estetik ve fonksiyonellik ile birleştirmek ve optimum mekanlar tasarlamak OFİS 3 Mimarlık olarak temel prensibimizdir. Özgün yaşam alanları tasarlamak amacıyla, kullanıcı talepleri ile mimari bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek hayal edilen mekanı, kullanıcı ile birlikte yaşayıp mimari üretimlerimizi tamamlamaktayız.
- Hizmetler
- Mimari plan çözümünden cepheye
- iç mekan tasarımından peyzaja her aşamada proje tasarım
- uygulama
- danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri vermekteyiz.
- Hizmet alanları
- mimari proje
- tasarım
- inşaat
- dekorasyon
- tadilat
- Adres
-
Cemal gürsel cad. no:484/2
36250 Izmir
Türkiye
+90-2324087474 www.ofis3.com