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OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
Mimarlar Izmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • TY EVİ, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
    TY EVİ, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
    TY EVİ, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
    +4
    TY EVİ
    ST Evi, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. İç Dekorasyon
    ST Evi, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
    ST Evi, OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ. OFİS3 MİMARLIK MÜH. İNŞ. LTD.ŞTİ.
    +2
    ST Evi

    Yapı sektöründeki yenilikleri yakından takip ederek, kullanıcı ihtiyaçlarını estetik ve fonksiyonellik ile birleştirmek ve optimum mekanlar tasarlamak OFİS 3 Mimarlık olarak temel prensibimizdir. Özgün yaşam alanları tasarlamak amacıyla, kullanıcı talepleri ile mimari bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek hayal edilen mekanı, kullanıcı ile birlikte yaşayıp mimari üretimlerimizi tamamlamaktayız.

    Hizmetler
    • Mimari plan çözümünden cepheye
    • iç mekan tasarımından peyzaja her aşamada proje tasarım
    • uygulama
    • danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri vermekteyiz.
    Hizmet alanları
    • mimari proje
    • tasarım
    • inşaat
    • dekorasyon
    • tadilat
    Adres
    Cemal gürsel cad. no:484/2
    36250 Izmir
    Türkiye
    +90-2324087474 www.ofis3.com
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