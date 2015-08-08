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M&amp;S TASARIM
İç Mimarlar Bahçelievle/İstanbul
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    İstanbul'un bahçelievler  ilçesinde  bulunan şirketimizin faaliyet alanı iç mimari tasarım ve uygulamadır. talebinize göre anahtar teslimi tadilat, yenileme yapılmaktadır.geniş ve uzman kadromuz ile sözleşmelere uygun,gününde teslimat yapmaktayız.ürün seçiminde sizlere bütçeye uygun öneriler sunmaktayız.sözleşmeden sonra tasarım çizimleri haırlanmakta ve birlikte değerlendirilip son şekil verilerek yenileme veya tadilata başlanmaktadır.keşif için istanbul içi ücret talep edilmez.ürünlerde değişime gidilmedikçe sözleşmedeki bedel ve ödeme planı geçerlidir.istanbulun her ilçesine olduğu gibi, il dışı hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • iç mimari tasarım
    • eşya seçimi
    • yenileme
    • tadilat ve dekorasyon
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE ve Bahçelievle/İSTANBUL
    Adres
    Ferit Selim Paşa Caddesi/Site sokak no 11/A
    34183 Bahçelievle/İstanbul
    Türkiye
    +90-5317117672
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