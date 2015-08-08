İstanbul'un bahçelievler ilçesinde bulunan şirketimizin faaliyet alanı iç mimari tasarım ve uygulamadır. talebinize göre anahtar teslimi tadilat, yenileme yapılmaktadır.geniş ve uzman kadromuz ile sözleşmelere uygun,gününde teslimat yapmaktayız.ürün seçiminde sizlere bütçeye uygun öneriler sunmaktayız.sözleşmeden sonra tasarım çizimleri haırlanmakta ve birlikte değerlendirilip son şekil verilerek yenileme veya tadilata başlanmaktadır.keşif için istanbul içi ücret talep edilmez.ürünlerde değişime gidilmedikçe sözleşmedeki bedel ve ödeme planı geçerlidir.istanbulun her ilçesine olduğu gibi, il dışı hizmet vermekteyiz.