BAZALT KÜPTAŞ

HAKKIMIZDA

Mercan Doğaltaş ilk olarak 2005 yılında İstanbul’da küçük bir ticarethanede faaliyete geçmistir.Sonra 2007 yılında istanbul’da daha geniş bir alana geçerek atölye ve depo olarak hizmete devam etmiştir.

Kurulduğu yıldan itibaren Türkiye’nin dört yanına sayısız otel, tatil köyü, iş merkezi, üniversite binası ve birçok yapıyı uzman eleman kadrosu ve çalışkanlığı ile tamamlamıştır. Mercan İnşaat deposunda yer alan zengin doğaltaş çeşitleri yanında müşteri talebi doğrultusunda istenilen her türlü ürün çeşidine yurt içi ve yurt dışı olmak üzere , en kısa sürede ulaşarak işlemeye hazır duruma getirmektedir.

Mercan Doğaltaş iç ve dış pazarlara sunduğu ürünlerde ve hizmetleride, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.Kalite dengesinde müşteri beklentisini eksiksiz yerine getirmeyi temel sorumluluğu olarak benimsemektedir.