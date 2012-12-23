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MERCAN DOGALTAS
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • KÜP TAŞ UYGULAMA, MERCAN DOGALTAS MERCAN DOGALTAS Modern Bahçe
    KÜP TAŞ UYGULAMA, MERCAN DOGALTAS MERCAN DOGALTAS Modern Bahçe
    KÜP TAŞ UYGULAMA, MERCAN DOGALTAS MERCAN DOGALTAS Modern Bahçe
    +36
    KÜP TAŞ UYGULAMA

    HAKKIMIZDA

    Mercan Doğaltaş ilk olarak 2005 yılında İstanbul’da küçük bir ticarethanede faaliyete geçmistir.Sonra 2007 yılında istanbul’da daha geniş bir alana geçerek atölye ve depo olarak hizmete devam etmiştir.

    Kurulduğu yıldan itibaren Türkiye’nin dört yanına sayısız otel, tatil köyü, iş merkezi, üniversite binası ve birçok yapıyı uzman eleman kadrosu ve çalışkanlığı ile tamamlamıştır. Mercan İnşaat deposunda yer alan zengin doğaltaş çeşitleri yanında müşteri talebi doğrultusunda istenilen her türlü ürün çeşidine yurt içi ve yurt dışı olmak üzere , en kısa sürede ulaşarak işlemeye hazır duruma getirmektedir.

    Mercan Doğaltaş iç ve dış pazarlara sunduğu ürünlerde ve hizmetleride, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.Kalite dengesinde müşteri beklentisini eksiksiz yerine getirmeyi temel sorumluluğu olarak benimsemektedir.

    Hizmetler
    • Granit
    • ANDEZİT
    • BAZALT
    • KAYRAK TAŞI
    • DOLAMİT TAŞI
    Hizmet alanları
    • YURTDIŞI VE TÜM TÜRKİYE
    • istanbul
    Adres
    Necip Fazıl Caddesi 0216 620 91 71
    34791 Istanbul
    Türkiye
    +90-2166209171 www.bazaltkuptas.com
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