Eskitme Doğal Taş Traverten Mermer San Tic Ltd Şti

Eskitme Doğal Taş Traverten Mermer Zemin ve Duvar Karoları, Aksesuarları, Ev Dekorasyon ürünleri , Bahçe Dekorasyon ürünleri, iç ve dış mekan kaplama ve dekor ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yapan, Denizli de kurulmuş bir firmadır.