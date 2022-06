SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Firmamız Tuncay SABUNCUOGLU tarafından 1983'te kurulmuştur. Merkez Ofisimiz İzmir'de bulunmakta, Şube Ofisimiz Kalkan Antalya'dadır. Kurulduğumuz tarihten beri Türkiye'nin farklı yerlerinde (Bodrum, İstanbul, İzmir, Çeşme, Foça ve Kalkan) hem ozel villa ve apartman bloklarına hem de cesitli resmi binalara imza attık. SAYTAŞ, 1994 yılı mezunu olan Y.Mimar Gül Didem SABUNCUOGLU FORD başkanlığında hizmetlerine devam etmektedir. Fonksiyon ve estetigi birlestirdigimizde " Sizin memnuniyetiniz bizim başarımızdır ".

SAYTAS is established at 1983 by Tuncay SABUNCUOGLU as a family run company. Our Main Office is located in Izmir and Branch Office in Kalkan, Antalya. Since our beginnings, SAYTAS has completed various villa and apartment blocks together with government projects all throughout Turkey (Bodrum, Istanbul, Izmir, Cesme, Foca, and Kalkan). Our company is continuing its projects with the leadership of Architect Gul Didem SABUNCUOGLU FORD, who graduated in 1994 with a Master of Science degree. Combining the functionality and aesthetics, we can proudly say “ Your pleasure is our success ”.