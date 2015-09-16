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SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
Mimarlar İzmir, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • DOKUZ EYLÜL APARTMANI, KARATAŞ İZMİR, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Apartman Kırmızı
    DOKUZ EYLÜL APARTMANI, KARATAŞ İZMİR, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Apartman
    DOKUZ EYLÜL APARTMANI, KARATAŞ İZMİR, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Apartman
    +11
    DOKUZ EYLÜL APARTMANI, KARATAŞ İZMİR
    ADA MANZARA/ KALKAN -ANTALYA, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    ADA MANZARA/ KALKAN -ANTALYA, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    ADA MANZARA/ KALKAN -ANTALYA, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    +8
    ADA MANZARA/ KALKAN -ANTALYA
    VILLA BRICKTOWER, ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Villa
    VILLA BRICKTOWER, ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Villa
    VILLA BRICKTOWER, ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. İç Dekorasyon
    +6
    VILLA BRICKTOWER, ISTANBUL
    GUZELBAHCE IKIZ EVLER, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
    GUZELBAHCE IKIZ EVLER, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    GUZELBAHCE IKIZ EVLER, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Yatak Odası
    +7
    GUZELBAHCE IKIZ EVLER
    KALKAN TAS EV, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Rustik Evler
    KALKAN TAS EV, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Rustik Balkon, Veranda & Teras
    KALKAN TAS EV, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Rustik Kış Bahçesi
    +4
    KALKAN TAS EV
    Kalkan Wooden Eco-Houses, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    Kalkan Wooden Eco-Houses, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    Kalkan Wooden Eco-Houses, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
    +5
    Kalkan Wooden Eco-Houses
    Hepsini göster: 11 proje

    Firmamız Tuncay SABUNCUOGLU tarafından 1983'te kurulmuştur. Merkez Ofisimiz İzmir'de bulunmakta, Şube Ofisimiz Kalkan Antalya'dadır. Kurulduğumuz tarihten beri Türkiye'nin farklı yerlerinde (Bodrum, İstanbul, İzmir, Çeşme, Foça ve Kalkan) hem ozel villa ve apartman bloklarına hem de cesitli resmi binalara imza attık.  SAYTAŞ, 1994 yılı mezunu olan Y.Mimar Gül Didem SABUNCUOGLU FORD başkanlığında hizmetlerine devam etmektedir. Fonksiyon ve estetigi birlestirdigimizde "Sizin memnuniyetiniz bizim başarımızdır".

    SAYTAS is established at 1983 by Tuncay SABUNCUOGLU as a family run company. Our Main Office is located in Izmir and Branch Office in Kalkan, Antalya. Since our beginnings, SAYTAS has completed various villa and apartment blocks together with government projects all throughout Turkey (Bodrum, Istanbul, Izmir, Cesme, Foca, and Kalkan). Our company is continuing its projects with the leadership of Architect Gul Didem SABUNCUOGLU FORD, who graduated in 1994 with a Master of Science degree. Combining the functionality and aesthetics, we can proudly say “Your pleasure is our success”.

    Hizmetler
    MİMARİ PROJE – DEKORASYON – TADILAT- INSAAT
    Hizmet alanları
    IZMIR, KALKAN ANTALYA, ve İzmir, Türkiye
    Adres
    35600 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5327632591 www.saytas.com.tr
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