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Sanal Mimarlık Hizmetleri
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KUYUMCU DEKORASYONU, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    KUYUMCU DEKORASYONU, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    KUYUMCU DEKORASYONU, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    +7
    KUYUMCU DEKORASYONU
    DONDURMACI DÜKKANI TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    DONDURMACI DÜKKANI TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    DONDURMACI DÜKKANI TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    +11
    DONDURMACI DÜKKANI TASARIMI
    TATLICI/KAFE TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    TATLICI/KAFE TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    TATLICI/KAFE TASARIMI, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Çalışma Odası
    +10
    TATLICI/KAFE TASARIMI
    Arka Bahçe Düzenlenmesi, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    Arka Bahçe Düzenlenmesi, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    Arka Bahçe Düzenlenmesi, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    +7
    Arka Bahçe Düzenlenmesi
    Banyo Tadilat Tasarımı, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Banyo
    Banyo Tadilat Tasarımı, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Banyo
    Banyo Tadilat Tasarımı, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Modern Banyo
    +6
    Banyo Tadilat Tasarımı
    Work Hub, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    Work Hub, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    Work Hub, Sanal Mimarlık Hizmetleri Sanal Mimarlık Hizmetleri Ticari alanlar
    +22
    Work Hub
    Hepsini göster: 9 proje


    Neden Online tasarım yapıyoruz?

    Tasarımı satın alıp projeyi kendileri uygulamak isteyen müşterilerimize alternatif olarak sunduğumuz bir iş modeli olarak online tasarım yapıyoruz.

    Var olan tasarımlarımızı yeni şubelerimize göre uyarlayabilir misiniz?

    Evet. mevcut tasarım konseptlerinizi yeni şubelerinize göre tasarlayıp uygulama çizimleriyle birlikte size teslim ederiz.

    Tasarım teslim süresi nedir?

    Müşterilerimiz tasarlatmak istediği mekânın ölçülerini yolladıktan sonra 4 iş günü içinde 3d görselleri mail atıyoruz. İstenilen revizyon yapıldıktan sonra teslimleri yapıyoruz. Teslimler 7-10 gün içinde gerçekleştirilmektedir.

    Tasarım sürecinde benim istediğim malzemeler ya da eşyalar kullanılacak mı?

    Tasarım sürecinde istediğiniz malzeme varsa onları dikkate alırız. Örneğin; alçıpan duvar, taş dekor, duvar kâğıdı, ahşap lambri gibi… Elinizde var olan eşyaların resimlerini ve ölçülerini (en, boy, yükseklik) gönderirseniz projenize ekleyebiliriz. Örneğin bir Lokma dükkânınız var ve servis alanın da bulunan eşyaları kullanmak istiyorsunuz. Bu eşyaların ölçü ve resimlerini mail attığınızda tasarıma dâhil edebiliriz.

    Hizmetler
    • Konsept Mağaza Tasarımı
    • Sanal Proje Tasarımları
    • Dekorasyon Projeleri
    • Konut Projeleri
    • Uzaktan Proje Tasarımı
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Adres
    e-ofis, İstanbul
    34235 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5054424925 www.sanalmimarlikhizmetleri.com

    Değerlendirmeler

    Beyhan BAYHAN
    Ziyaretçi kabul etmeyen, home ofis olarak çalışan bir mimarlık ofisidir.
    6 ay önce
    AysunB Gezi Yolları
    Ofisimin ölçülerini gönderdim, hiç karşılaşmadan çizimleri yapıp gönderdiler. Ellerinize sağlık, hayırlı işler dilerim ☺️
    2 yıldan fazla önce
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