Sanal Mimarlık Hizmetleri





Neden Online tasarım yapıyoruz?

Tasarımı satın alıp projeyi kendileri uygulamak isteyen müşterilerimize alternatif olarak sunduğumuz bir iş modeli olarak online tasarım yapıyoruz.

Var olan tasarımlarımızı yeni şubelerimize göre uyarlayabilir misiniz?

Evet. mevcut tasarım konseptlerinizi yeni şubelerinize göre tasarlayıp uygulama çizimleriyle birlikte size teslim ederiz.

Tasarım teslim süresi nedir?

Müşterilerimiz tasarlatmak istediği mekânın ölçülerini yolladıktan sonra 4 iş günü içinde 3d görselleri mail atıyoruz. İstenilen revizyon yapıldıktan sonra teslimleri yapıyoruz. Teslimler 7-10 gün içinde gerçekleştirilmektedir.

Tasarım sürecinde benim istediğim malzemeler ya da eşyalar kullanılacak mı?

Tasarım sürecinde istediğiniz malzeme varsa onları dikkate alırız. Örneğin; alçıpan duvar, taş dekor, duvar kâğıdı, ahşap lambri gibi… Elinizde var olan eşyaların resimlerini ve ölçülerini (en, boy, yükseklik) gönderirseniz projenize ekleyebiliriz. Örneğin bir Lokma dükkânınız var ve servis alanın da bulunan eşyaları kullanmak istiyorsunuz. Bu eşyaların ölçü ve resimlerini mail attığınızda tasarıma dâhil edebiliriz.