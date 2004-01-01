sami eskenazi funnypotpeople

2004 yılında kurulan Sihirlisepetler.com ve 2008 yılında kurulan sihirlielmasekeri.com yaratıcılarından

yepyeni bir marka …. Funny pot people .2018 yılında artık klasikleşen ve her yerde aynı tip hediyeliklerin ve ürünlerin bulunmasından dolayı yani bize göre alternatifsizlikten dolayı ürettiğimiz harika bir üründür. Benzerlerinin dünyada satıldığı bu şirin neşeli saksı insanlar tamamen el yapımı olup hem büyük bir keyifle hem de bir o kadar zor bir şekilde üretilen saksılardır. Ev dekorasyonu, bahçe dekorasyonu ve hediyelik sektörüne yeni bir soluk getireceğine inandığımız neşeli saksı insanlar , yüzlerce çeşidiyle evlerde ve bahçelerdeki yerini çok kısa zamanda alacağına inanıyoruz.