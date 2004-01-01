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sami eskenazi funnypotpeople
Bahçe Ürünleri Istanbul
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    • 2004 yılında kurulan Sihirlisepetler.com ve 2008 yılında kurulan  sihirlielmasekeri.com yaratıcılarından

    yepyeni bir marka …. Funny pot people  .2018 yılında   artık  klasikleşen ve her yerde  aynı tip hediyeliklerin ve ürünlerin bulunmasından dolayı  yani bize göre alternatifsizlikten dolayı  ürettiğimiz harika bir üründür. Benzerlerinin dünyada satıldığı bu şirin neşeli saksı insanlar tamamen el yapımı olup hem büyük bir keyifle hem de bir o kadar zor bir şekilde üretilen saksılardır. Ev dekorasyonu, bahçe dekorasyonu ve hediyelik sektörüne yeni bir soluk getireceğine inandığımız neşeli saksı insanlar , yüzlerce çeşidiyle evlerde  ve  bahçelerdeki yerini çok kısa zamanda alacağına inanıyoruz.

    Hizmetler
    kişiye özel el yapımı neşeli saksı insanlar
    Hizmet alanları
    • bahçe ve ev dekorasyon
    • hediyelik sepetler
    • istanbul
    Adres
    kardelen cd 20/a zekeriyaköy sarıyer
    54283 Istanbul
    Türkiye
    +90-5332146644 www.funnypotpeople.com
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