Plaja 600 metre mesafede, bir portakal bahçesinin içinde yer alan Olympos Orange Bungalows, ücretsiz internet erişimli ve klimalı konaklama birimleri ile bahçede geniş bir restoran sunmaktadır.

Orange Pension'un bungalovları ve yatakhaneleri ve ahşap mobilyalarla sade bir tarzda dekore edilmiştir. Yatakhanelerde ortak, bungalovlarda ise özel banyo vardır. Olympos Restaurant, taze malzemelerle hazırlanan vejetaryen yemeklerden oluşan açık büfe akşam yemekleri sunmaktadır. Orange Dancing Bar'da profesyonel DJ'ler sahne almaktadır ve açık bir teras mevcuttur. Konuklar cezbedici bahçedeki hamakta dinlenebilir ya da masa tenisi oynayabilirler. Pansiyonun 24 saat hizmet veren resepsiyonu tekne turları, rafting ve yamaç paraşütü gibi çeşitli faaliyetler için size yardımcı olabilir. Olympos Orange Pension, Olympos antik kentine sadece 15 dakikalık yürüme mesafesindedir. Antalya Havaalanı ise 65 km'den daha az bir uzaklıktadır. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopark mevcuttur.