şişli,şişlide,nişantaşı,şişli fulya,osmanbey,mecidiyeköy,gayrettepe
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- mecidiyeköy
- gayrettepe
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- şişlide
- nişantaşı
- şişli fulya
- osmanbey
- mecidiyeköy
- gayrettepe
- istanbul
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- şişli,şişlide,nişantaşı,şişli fulya,osmanbey,mecidiyeköy,gayrettepe
- Adres
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harbiye/istanbul
34118 Istanbul
Türkiye
+90-5333514937
Yasal mülkiyet
şişli,şişlide,nişantaşı,şişli fulya,osmanbey,mecidiyeköy,gayrettepe