AHMET YAPRAK KONYA İÇ MİMARLIK

Kullanıcının istekleri doğrultusunda, onlara ergonomi ve estetik kavramlarını içinde bulunduracak şekilde mekan tasarlar. Mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Bir meslek adamı olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri , mekân ve donanım tasarımlarında kullanır.Sizler için en iyisini düşünür , tasarlar ve uygular. , Müşteri tam olarak ne istedigi anlaşıldıktan sonra onun istekleri doğrultusunda ilk olarak varolan mimari çizimleri çıkartılıp 2 boyut olarak Autocad programında çizim yapılır daha sonra yapılan iş tasarım gerektiriliyorsa tasarımı eskiz şeklinde hazırlanır. Yapılan eskiz Autocad programına 2d olarak aktarılır ve 3d olarak tasarlanan çizim 3dmax programına aktarılarak Burada 3 boyuta ulaşır kullanılacak kaplama ve malzeme müşterinin ekonomik istegi doğrultusunda yapılan tasarıma aktarılır ve son rutuşlarla 3 boyutlu görüntü (render) işlemi gerçekleştirilir. Bununla birlikte kullanıcı talep ettigi takdirde 2d olarak mobilya , tavan detayları vs. çizim ve ölçüleri verilir.