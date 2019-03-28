LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş.

Manisa'ya 30 km uzaklıkta henüz ruhsatı alınmamış blokları verimli ve

rezervi oldukça çok olan, en küçük parçaları bile değerlendirilebilecek yeşil

diyabaz sahası söz konusudur. Sahadan üretilecek diyabaz 1 kalite bir taş

olup ihracatlıkdır.





2 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 65 $ / m2,

3 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 75 $ / m2

4 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 85 $ / m2





olduğunu bilmenizi isteriz. Ölçüler artıkça ve cila, kumlama, patinato,

honlama yüzey işlemleri yapılması dırımında levha satış fiyatları %25-50

oranında artırılarak satılmaktadır.









Sahaya ruhsat alarak işletecek ve bizimle ortaklık kurabilecek ciddi

firmalar arıyoruz. Sahadan üretilecek yeşil diyabaz 1.kalitede olup ihracatlık

bir taşdır.





Suzani Güler

İnş. Müh.

0532 690 06 65