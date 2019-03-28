LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş.

Manisa'ya 30 km uzaklıkta henüz ruhsatı alınmamış blokları verimli ve
rezervi oldukça çok olan, en küçük parçaları bile değerlendirilebilecek yeşil
diyabaz sahası söz konusudur. Sahadan üretilecek diyabaz 1 kalite bir taş
olup ihracatlıkdır.
2 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 65 $ / m2,
3 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 75 $ / m2
4 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 85 $ / m2
olduğunu bilmenizi isteriz. Ölçüler artıkça ve cila, kumlama, patinato,
honlama yüzey işlemleri yapılması dırımında levha satış fiyatları %25-50
oranında artırılarak satılmaktadır.
Sahaya ruhsat alarak işletecek ve bizimle ortaklık kurabilecek ciddi
firmalar arıyoruz. Sahadan üretilecek yeşil diyabaz 1.kalitede olup ihracatlık
bir taşdır.
Suzani Güler
İnş. Müh.
0532 690 06 65
- Hizmetler
- Diyabaz plaka ve diğer nihai ürünlerinin satışı
- Hizmet alanları
- Doğal taş üretimi blok ve plaka üretimi
- Ankara
- Adres
-
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 618. Sokak No: 25, Oran, Çankaya-ANKARA
06550 Ankara / Turkey
Türkiye
+90-5326900665
İşletme ruhsatı ve işletme izni hak sahibi.