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LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş.
Karo, Taş & Tezgâhlar Ankara / Turkey
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
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    • MANİSA'DAKİ YEŞİL DİYABAZ SAHAMIZI DEĞERLENDİRECEK FİRMALAR ARIYORUZ!, LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş. LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş. Zeminler Taş Yeşil
    MANİSA'DAKİ YEŞİL DİYABAZ SAHAMIZI DEĞERLENDİRECEK FİRMALAR ARIYORUZ!, LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş. LİMİT Diyabaz Bazalt Andezit Üretim Pazarlama A.Ş. Villa Taş Yeşil
    MANİSA'DAKİ YEŞİL DİYABAZ SAHAMIZI DEĞERLENDİRECEK FİRMALAR ARIYORUZ!

    Manisa'ya 30 km uzaklıkta henüz ruhsatı alınmamış blokları verimli ve

    rezervi oldukça çok olan, en küçük parçaları bile değerlendirilebilecek yeşil

    diyabaz sahası söz konusudur. Sahadan üretilecek  diyabaz 1 kalite bir taş

    olup ihracatlıkdır.


    2 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 65 $ / m2,

    3 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 75 $ / m2

    4 x 30 x 60 cm ham diyabaz levha fabrika satış fiyatı : 85 $ / m2


    olduğunu bilmenizi isteriz. Ölçüler artıkça ve cila, kumlama, patinato,

    honlama yüzey işlemleri yapılması dırımında levha satış fiyatları %25-50

    oranında artırılarak satılmaktadır. 



    Sahaya ruhsat alarak işletecek ve bizimle ortaklık kurabilecek ciddi

    firmalar arıyoruz. Sahadan üretilecek yeşil diyabaz 1.kalitede olup ihracatlık

    bir taşdır.


    Suzani Güler

    İnş. Müh.

    0532 690 06 65

    Hizmetler
    Diyabaz plaka ve diğer nihai ürünlerinin satışı
    Hizmet alanları
    • Doğal taş üretimi blok ve plaka üretimi
    • Ankara
    Adres
    İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 618. Sokak No: 25, Oran, Çankaya-ANKARA
    06550 Ankara / Turkey
    Türkiye
    +90-5326900665
    Yasal mülkiyet

    İşletme ruhsatı ve işletme izni hak sahibi.

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