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1618 DESIGN &amp; INTERIOR ARCHITECTURE
İç Mimarlar Nişantaşı – Şişli
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Living Room Design, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE İç Dekorasyon
    Living Room Design, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE İç Dekorasyon
    Living Room Design, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE İç Dekorasyon
    +10
    Living Room Design
    Cafe De Paris - Nişantaşı, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE SanatResim & Tablolar
    Cafe De Paris - Nişantaşı, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
    Cafe De Paris - Nişantaşı, 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE 1618 DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE Endüstriyel Duvar & Zemin
    +9
    Cafe De Paris - Nişantaşı

    1618 TASARIM;

    2013 yılında Vedat Tozyılmaz tarafından Nişantaşında kurulmuştur. 

    İç Mimari & Mobilya proje, uygulama ve proje çözümleri konusunda birçok özel işe imza atan 1618 TASARIM, yurtiçi ve yurtdışında, kişiye özel iç mekan ve mobilya tasarımı konusunda gün geçtikçe portföyünü genişletmektedir.

    Detaylı Bilgi;

    www.1618mimarlik.com

    Hizmetler
    Interior design & furniture design
    Hizmet alanları
    Architecture, Interior Design, ve Furniture Design
    Şirket ödülleri
    EU Property Awards 2015 (Aday Proje)
    Adres
    Meşrutiyet Mahallesi Valikonağı Caddesi Konak Çarşısı No:109D D:46 Nişantaşı
    34367 Nişantaşı – Şişli
    Türkiye
    +90-5321791618 www.1618mimarlik.com
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