1618 TASARIM;

2013 yılında Vedat Tozyılmaz tarafından Nişantaşında kurulmuştur.

İç Mimari & Mobilya proje, uygulama ve proje çözümleri konusunda birçok özel işe imza atan 1618 TASARIM, yurtiçi ve yurtdışında, kişiye özel iç mekan ve mobilya tasarımı konusunda gün geçtikçe portföyünü genişletmektedir.

Detaylı Bilgi;

www.1618mimarlik.com