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IN•AR Design / İç Mimarlık
İç Mimarlar Sakarya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • SAPAK DÖNER, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık
    SAPAK DÖNER, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık
    SAPAK DÖNER, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık
    +2
    SAPAK DÖNER
    MELDA - SERDAR YILMAZ / VİLLA PROJESİ, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap rengi
    MELDA - SERDAR YILMAZ / VİLLA PROJESİ, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    MELDA - SERDAR YILMAZ / VİLLA PROJESİ, IN•AR Design / İç Mimarlık IN•AR Design / İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    +10
    MELDA - SERDAR YILMAZ / VİLLA PROJESİ

    Biz inanıyoruz ki her projeye sıra dışı bir yaklaşım getirmek, ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.

    Hizmetler
    • - Mimari Tasarım
    • Proje ve Uygulama Hizmetleri – İç Mimari Tasarım
    • Proje ve Uygulama Hizmetleri – Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri – Anahtar Teslim Projeler – Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı – Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi – İnşaat Mühendisliği
    • Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje – uygulama kordinasyonunun sağlanması
    Hizmet alanları
    • İç Mimarlık
    • Kontrollük ve Uygulama
    • SAKARYA
    Adres
    Arabacıalanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. WORKINN İş Merkezi, 33/101, SERDİVAN / SAKARYA
    54050 Sakarya
    Türkiye
    +90-2645023554 www.inar.com.tr
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