IN•AR Design / İç Mimarlık

Biz inanıyoruz ki her projeye sıra dışı bir yaklaşım getirmek, ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.
- Hizmetler
- - Mimari Tasarım
- Proje ve Uygulama Hizmetleri – İç Mimari Tasarım
- Proje ve Uygulama Hizmetleri – Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri – Anahtar Teslim Projeler – Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı – Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi – İnşaat Mühendisliği
- Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje – uygulama kordinasyonunun sağlanması
- Hizmet alanları
- İç Mimarlık
- Kontrollük ve Uygulama
- SAKARYA
- Adres
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Arabacıalanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. WORKINN İş Merkezi, 33/101, SERDİVAN / SAKARYA
54050 Sakarya
Türkiye
+90-2645023554 www.inar.com.tr