Mykagitcim.com

Firmamız 1980 yılında Yavuz Ticaret ünvanı altında kurulmuş olup,1995 yılında Yavuz Türkyılmaz inşaat sanayi ticaret ltd şti olarak şirketleşmiştir.

Kuruluşundan itibaren duvar kağıdı uygulaması ve satışı ile başladığı hizmetlerine,30.05.2009 yılı itibari ile e ticaret alanında tüm Türkiye'ye satış yaparak sürdürmektedir. Şirketimizin genel merkezi İzmirde olup,depolarımızın toplam büyüklüğü 1.000 m2 civarındadır ve tüm Türkiye'ye kendi depolarımızdan sevkiyat gerçekleşmektedir. Şirketimizin en önemli prensibi %100 müşteri memnuniyetidir, bundan dolayı tüm ekiplerimiz herzaman daha iyisini nasıl yapabiliriz ve nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye düşünüyor bunun için çalışıyoruz. 30 yıllık birikimi ile profesyonel şekilde müşterilerimize daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için her geçen gün büyümeye,kendimizi geliştirmeye ve ürün yelpazemizi genişletmeye devam etmekteyiz.