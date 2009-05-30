현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Mykagitcim.com
Duvar Kağıdı & Boyamaları İzmir
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (17)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Firmamız 1980 yılında Yavuz Ticaret ünvanı altında kurulmuş olup,1995 yılında Yavuz Türkyılmaz inşaat sanayi ticaret ltd şti olarak şirketleşmiştir.

    Kuruluşundan itibaren duvar kağıdı uygulaması ve satışı ile başladığı hizmetlerine,30.05.2009 yılı itibari ile e ticaret alanında tüm Türkiye'ye satış yaparak sürdürmektedir. Şirketimizin genel merkezi İzmirde olup,depolarımızın toplam büyüklüğü 1.000 m2 civarındadır ve tüm Türkiye'ye kendi depolarımızdan sevkiyat gerçekleşmektedir. Şirketimizin en önemli prensibi %100 müşteri memnuniyetidir, bundan dolayı tüm ekiplerimiz herzaman daha iyisini nasıl yapabiliriz ve nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye düşünüyor bunun için çalışıyoruz. 30 yıllık birikimi ile profesyonel şekilde müşterilerimize daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için her geçen gün büyümeye,kendimizi geliştirmeye ve ürün yelpazemizi genişletmeye devam etmekteyiz.

    Hizmetler
    • Duvar kağıdı
    • yapışkanlı folyo
    • kanvas tablo ve benzeri ev dekorasyon ürünleri satışı.
    Hizmet alanları
    • Duvar kağıdı
    • yapışkanlı folyo
    • kanvas tablo ve benzeri ev dekorasyon ürünleri satışı.
    • İzmir
    Adres
    5758/2 sokak no:2 G A blok
    35130 İzmir
    Türkiye
    +90-2324843844 www.mykagitcim.com
    Yasal mülkiyet

    YAVUZ TÜRKYILMAZ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTI.

    Değerlendirmeler

    Nurten Türksen
    Duvar kağıdı mı arıyorsunuz. Tek adres burası olmalı
    5 ay önce
    merve kadıoğlu
    İki tame sipariş verdim ikisinde oldukça başarılıydı. Paketlemesi vs çok özenliydi çok ilgili bir süreç işledi. Emeğinize sağlık teşekkür ederim ❤️
    3 ay önce
    Cihan ERCE
    Daha önce de alışveriş yapmıştım. Şu an Mermer desenli kağıtlarım tam istediğim gibi elime sağlıklı bir şekilde ulaştı,Ayrıca satıcı telefon görüşmemizde gayet ilgili ve alakalıydı.çok teşekkürler.
    3 ay önce
    Tüm 17 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element