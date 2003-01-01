Nerotherm Isıtma Teknolojileri genç, dinamik ve daima yenilikçi

kurucuları ve profesyonel ekibiyle sektördeki dinamikleri yeniden oluşturmak için kuruldu.

Hedeflerinden ilki olan konforlu ve estetik ürünler üretmek olan Nerotherm’in tasarladığı farklı tarzdaki ürünler her ortama uygulanabilir kompakt cihazları siz değerli müşterileri ile uygun fiyatlarla buluşturmaktır.

Satın aldığınız her pellet sobası, pellet kazanı, katı yakıtlı kat kaloriferi ürününde konfor ve kullanım kolaylığını hissedeceğinizi umuyoruz.

Katı yakıtlı kalorifer kazanı, kat kaloriferi, pelet sobaları, pelet

kazanları konusunda 2003 yılından beri tasarım, teknoloji ve AR-GE çalışmalarının emeği Nerotherm’in tasarladığı ürünlerde bulabilirsiniz.

Pellet sobası, Pellet kazanı ve kat kaloriferi ürünlerinde

geliştirdiğimiz yeni teknolojiler sayesinde hem konforlu ısınma sağlıyoruz hem de ekonomik ısınma sağlamayı hedefliyoruz.