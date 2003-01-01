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Nerotherm Isıtma Teknolojileri
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları Manisa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Anatole 25 kW Pelet Sobası, Nerotherm Isıtma Teknolojileri Nerotherm Isıtma Teknolojileri BanyoDepo
    Anatole 25 kW Pelet Sobası

    Nerotherm Isıtma Teknolojileri genç, dinamik ve daima yenilikçi
    kurucuları ve profesyonel ekibiyle sektördeki dinamikleri yeniden oluşturmak için kuruldu.

    Hedeflerinden ilki olan konforlu ve estetik ürünler üretmek olan Nerotherm’in tasarladığı farklı tarzdaki ürünler her ortama uygulanabilir kompakt cihazları siz değerli müşterileri ile uygun fiyatlarla buluşturmaktır.

    Satın aldığınız her pellet sobası, pellet kazanı, katı yakıtlı kat kaloriferi ürününde konfor ve kullanım kolaylığını hissedeceğinizi umuyoruz.

    Katı yakıtlı kalorifer kazanı, kat kaloriferi, pelet sobaları, pelet
    kazanları konusunda 2003 yılından beri tasarım, teknoloji ve AR-GE çalışmalarının emeği Nerotherm’in tasarladığı ürünlerde bulabilirsiniz.

    Pellet sobası, Pellet kazanı ve kat kaloriferi ürünlerinde
    geliştirdiğimiz yeni teknolojiler sayesinde hem konforlu ısınma sağlıyoruz hem de ekonomik ısınma sağlamayı hedefliyoruz.

    Hizmetler
    • Kalorifer Kazanı
    • Pelet Sobası
    • Pelet Kazanı
    • Kömürlü Kat Kaloriferi Üretimi
    Hizmet alanları
    • Akhisar
    • Manisa İzmir Tüm Türkiye
    Adres
    Hürriyet Mh. 123/5 Sk. No:47/A Akhisar
    45200 Manisa
    Türkiye
    +90-5325596940 www.nerotherm.com.tr

    Değerlendirmeler

    HÜSEYİN BURAK SERDAROĞLU
    👍
    7 ay önce
    HÜSEYİN BURAK SERDAROĞLU
    9 ay önce
    HÜSEYİN BURAK SERDAROĞLU
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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