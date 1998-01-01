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NERO MİMARLIK YAPI A.Ş
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 14Projeler (14) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • RESTAURANT, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş İç Dekorasyon
    RESTAURANT, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş İç Dekorasyon
    RESTAURANT
    Cafe, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş İç Dekorasyon
    Cafe, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş İç Dekorasyon
    Cafe
    KONUT&AVM, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş Ticari alanlar
    KONUT&AVM
    FABRİKA VE YÖNETİM BİNASI, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş Ticari alanlar
    FABRİKA VE YÖNETİM BİNASI
    FABRİKA VE YÖNETİM BİNASI, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş Ticari alanlar
    FABRİKA VE YÖNETİM BİNASI
    KONUT, NERO MİMARLIK YAPI A.Ş NERO MİMARLIK YAPI A.Ş Villa
    KONUT
    Hepsini göster: 14 proje

    1998 yılında kurulan Nero  Yapı A.Ş. kurulduğu günden beri yükselen ivmesiyle uygulama, yapım kontrolörlüğü, mimari ve iç mimari, tasarım, eski eser, danışmanlık, proje yönetimi ve görselleştirme tecrübesiyle farklı alanlarda pek çok başarılı işe imza atmıştır

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • inşaat
    • tadilat
    • restorasyon
    • proje konsept tasarımı
    • planlama
    • geliştirme
    • ruhsat projelerinin oluşturulmasında ve uygulama aşamalarında da etkin görev alır.
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • 3d görselleştirme
    • İmalat
    • tadilat
    • restorasyon.
    • İSTANBUL
    Adres
    Fenerbahçe mh. Erguvan sk. No:5 D:6 Kadıköy
    34726 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163854021 www.nero.com.tr
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