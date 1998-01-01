NERO MİMARLIK YAPI A.Ş

1998 yılında kurulan Nero Yapı A.Ş. kurulduğu günden beri yükselen ivmesiyle uygulama, yapım kontrolörlüğü, mimari ve iç mimari, tasarım, eski eser, danışmanlık, proje yönetimi ve görselleştirme tecrübesiyle farklı alanlarda pek çok başarılı işe imza atmıştır
- Hizmetler
- Mimarlık
- iç mimarlık
- inşaat
- tadilat
- restorasyon
- proje konsept tasarımı
- planlama
- geliştirme
- ruhsat projelerinin oluşturulmasında ve uygulama aşamalarında da etkin görev alır.
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Mimarlık
- iç mimarlık
- 3d görselleştirme
- İmalat
- tadilat
- restorasyon.
- İSTANBUL
- Adres
-
Fenerbahçe mh. Erguvan sk. No:5 D:6 Kadıköy
34726 İstanbul
Türkiye
+90-2163854021 www.nero.com.tr