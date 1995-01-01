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ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları İstanbul
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    ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

    Isıtmax, 1995 yılında İstanbul’da, elektrikli yerden ısıtma sistemleri üzerine, ısıtıcı kablo ve yerden ısıtma şiltesi üretmek amacıyla kurulmuştur. ISITMAX, kar ve buz eritme amaçlı ticari ısıtma uygulamalarının gelişmesi, konforlu yerden ısıtma projelerinin yaşam alanlarımıza girmesi ve endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan Heat Trace Türkiye çalışmalarıyla birlikte, 7 ülkede birçok katma değerli projeye imza atmıştır. 

    Isıtmax; Ev, konut ve villa sahiplerine özel konfor ve güvenlik amaçlı yerden ısıtma sistemlerinde

    Ticari yapılarda kolay kontrollü, sorunsuz, tasarruflu; yerden ısıtma ve kar buz eritme projelerinde

    Endüstriyel kuruluşlar için teknik şartnameye uygun heat trace uygulamalarda

    Online alışveriş ile tüm kategorilerde son tüketiciye özel kutulu ısıtma ürünlerinde

    Bayi ve profesyoneller için toptan ısıtma kablosu ve malzeme tedariğinde

    %100 yerli sermaye ile çalışan, Türkiye’de ilk ve tek her ısı gurubu, ölçü, kullanım alanı ve teknik şartnameye uygun projelendirme-imalat-uygulama-taahhüt süreçlerini bünyesinde bulunduran bir kurumdur. 

    Vizyonumuz Teknolojiyi kullanarak, yenilikleri takip ederek ve kalite standartlarımızı arttırarak Yerden Isıtma Sektöründe dışa bağımlı olmadığımızı göstermek ve ısıtıcı kablo sektöründe ithal eden değil, ihraç eden konumda olmak için çalışmaktır.

    Misyonumuz Tüm hedef kitlelerimiz nezdinde; rekabetçi fiyatlar vermek, sorunsuz sistemler üretmek, geniş garanti/servis ağı sunmak ve güvenilir hizmet vermektir.

    Hizmetler
    • Yerden ısıtma
    • hamam ısıtma
    • çatı ısıtma
    • rampa ısıtma
    • kar buz önleme
    • beton altı ısıtma
    • parke altı ısıtma
    • karbon ısıtma
    • ısıtma kablosu
    • rezistans kablosu imalatı
    • merdiven ısıtma
    • varil ısıtma
    • tank ısıtma
    • boru ısıtma
    • proses ısıtma
    • heat trace türkiye
    • teras ısıtma
    • kaldırım ısıtma
    • oluk ısıtma
    • kar buz eritme
    • sera ısıtma
    • asfalt altı ısıtma
    • yaya yolu ısıtma
    • otopark kar buz eritme
    • yerden ısıtma termostatı
    • kar buz sensörü
    • ayna ısıtma
    • Hepsini göster: 27 hizme
    Hizmet alanları
    • Yerden ısıtma
    • kar buz eritme
    • elektrikli heat trace
    • karbon film ısıtma
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    Kalite Belgesi, İhracat Belgesi
    Adres
    Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458 Okmeydanı
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326629792 www.isitmax.com
    Yasal mülkiyet

    ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

    Değerlendirmeler

    Halis Zavlak
    Otelimiz için sauna projesi konusunda destek aldığımız yer, firma ortağının turizm sektöründen olması ciddi avantaj
    2 yıldan fazla önce
    Taha BÜYÜKTAŞ
    Perpa içinde dolaşırken ne iş yaptıklarını şans eseri öğrendiğim firma, işlerinde gayet başarılılar çay ısmarladılar bu sefer içimiz ısındı :)
    2 yıldan fazla önce
    Uğur YİĞİT
    Fabrikadaki kedilerimizin sevdiği firma, giriş bölümü zeminindeki kar buz engelleyici resmen kedilerin yatakhanesi oldu.
    2 yıldan fazla önce
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