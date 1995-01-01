ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ

ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Isıtmax, 1995 yılında İstanbul’da, elektrikli yerden ısıtma sistemleri üzerine, ısıtıcı kablo ve yerden ısıtma şiltesi üretmek amacıyla kurulmuştur. ISITMAX, kar ve buz eritme amaçlı ticari ısıtma uygulamalarının gelişmesi, konforlu yerden ısıtma projelerinin yaşam alanlarımıza girmesi ve endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan Heat Trace Türkiye çalışmalarıyla birlikte, 7 ülkede birçok katma değerli projeye imza atmıştır.
Isıtmax; Ev, konut ve villa sahiplerine özel konfor ve güvenlik amaçlı yerden ısıtma sistemlerinde
Ticari yapılarda kolay kontrollü, sorunsuz, tasarruflu; yerden ısıtma ve kar buz eritme projelerinde
Endüstriyel kuruluşlar için teknik şartnameye uygun heat trace uygulamalarda
Online alışveriş ile tüm kategorilerde son tüketiciye özel kutulu ısıtma ürünlerinde
Bayi ve profesyoneller için toptan ısıtma kablosu ve malzeme tedariğinde
%100 yerli sermaye ile çalışan, Türkiye’de ilk ve tek her ısı gurubu, ölçü, kullanım alanı ve teknik şartnameye uygun projelendirme-imalat-uygulama-taahhüt süreçlerini bünyesinde bulunduran bir kurumdur.
Vizyonumuz Teknolojiyi kullanarak, yenilikleri takip ederek ve kalite standartlarımızı arttırarak Yerden Isıtma Sektöründe dışa bağımlı olmadığımızı göstermek ve ısıtıcı kablo sektöründe ithal eden değil, ihraç eden konumda olmak için çalışmaktır.
Misyonumuz Tüm hedef kitlelerimiz nezdinde; rekabetçi fiyatlar vermek, sorunsuz sistemler üretmek, geniş garanti/servis ağı sunmak ve güvenilir hizmet vermektir.
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- Hizmet alanları
- Yerden ısıtma
- kar buz eritme
- elektrikli heat trace
- karbon film ısıtma
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- Kalite Belgesi, İhracat Belgesi
- Adres
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Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458 Okmeydanı
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5326629792 www.isitmax.com
ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.