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TKM Photography
Fotoğrafçılar Istanbul
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    Mimari, TKM Photography TKM Photography Ticari alanlar
    Mimari, TKM Photography TKM Photography Ticari alanlar
    +71
    Mimari
    Bomonti Beer Factory, TKM Photography TKM Photography Endüstriyel Sergi Alanları
    Bomonti Beer Factory, TKM Photography TKM Photography Endüstriyel Sergi Alanları
    Bomonti Beer Factory, TKM Photography TKM Photography Endüstriyel Sergi Alanları
    Bomonti Beer Factory

    Amatör olarak başladığı Fotoğraf tutkusunu ardından ileri amatör ve profesyonel seviyede yaşayan Tarık Kaan Muşlu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilik döneminde Cengiz Akduman’ın asistanlığını yaptı. Asistanlık dönemi sonrasında mimari ve endüstriyel fotoğrafçılık dallarında uzmanlaşarak bu alanlarda hizmet vermeye başladı.

    Mimarlar Odası, Bahçeşehir Üniversitesi ve Adalar Kültür Derneği’nin organize ettiği sergilere fotoğraflarıyla katıldı. Adalar Kültür Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında ”Bakış” adlı eseri juri özel ödülüne layık görüldü. Edirne Belediyesi için gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarıyla Selimiye Cami, Unesco Dünya Miras Listesi’ne kabul edildi. Beş yılı aşkın süredir bir çok kurumsal firma için gerçekleştirmekte olduğu profesyonel fotoğrafçılığın yanısıra, farklı ülkeler ve bölgelerinde yer alan farklı kültürel ve coğrafi özellikleri belgelendirmeyi amaçlayan, ”Seyahatname” adındaki uzun dönem projesinin üzerinde çalışmaktadır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kurtuluş Cad. 175/1
    34320 Istanbul
    Türkiye
    +90-5326030026 www.tkm-photo.com
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