BAHÇE ŞÖMİNESİ

Açık havada; bahçenizde, terasınızda veya gittiğiniz herhangi bir doğa gezisinde, şömine keyfi yapmaya ne dersiniz?

Açık havada geçireceğiniz zamanı uzatmak adına Bahçe Şöminelerini sizlerle buluşturmak istedik… İçinizi ısıtacak, dört mevsim doğanın tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacak Bahçe Şöminelerimizle anınıza anlam ve keyif katın. Ayrıca Bahçe Şöminelerimizin ızgaraları sayesinde kültürümüzün vazgeçilmezi olan mangal keyfini de doyasıya yaşayabilirsiniz. Odunun çıtırtısı ve kokusu, ateşin muhteşem görselliği eşliğinde, ruhunuzu dinlendirmeye hayır diyebilir misiniz? Sizlere Bahçe Şöminenizin karşısında bol keyifli günler dileriz.