Kayahan Demir

Ankara başta olmak üzere ülkemizin her yerinde mimari proje çözümleri teknik çözüm, model-maket işleri yapmaktayım. Modüler yapı sistemleri üzerine çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Prefabrik, hafif çelik villa ve modüler sistemlerde proje ve yapım işlerini üstlenebiliriz.Çalışmalarıma serbest olarak devam etmekteyim.