Kayahan Demir

Ankara başta olmak üzere ülkemizin her yerinde mimari proje çözümleri teknik çözüm, model-maket işleri yapmaktayım. Modüler yapı sistemleri üzerine çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Prefabrik, hafif çelik villa ve modüler sistemlerde proje ve yapım işlerini üstlenebiliriz.Çalışmalarıma serbest olarak devam etmekteyim.
- Hizmetler
- Mimarlık
- Çelik Konstrüksiyon
- Prefabrik yapı
- Modüler yapı sistemleri
- Hizmet alanları
- İnşaat ve Ankara
- Adres
-
06610 Ankara
Türkiye
+90-5395066995 www.barumimarlik.com