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Kayahan Demir
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Prefab House - Prefabrik Ev, Kayahan Demir Kayahan Demir
    Prefab House - Prefabrik Ev, Kayahan Demir Kayahan Demir
    Prefab House - Prefabrik Ev, Kayahan Demir Kayahan Demir
    +7
    Prefab House - Prefabrik Ev

    Ankara başta olmak üzere ülkemizin her yerinde mimari proje çözümleri teknik çözüm, model-maket işleri yapmaktayım. Modüler yapı sistemleri üzerine çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.  Prefabrik, hafif çelik villa ve modüler sistemlerde proje ve yapım işlerini üstlenebiliriz.Çalışmalarıma serbest olarak devam etmekteyim.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Çelik Konstrüksiyon
    • Prefabrik yapı
    • Modüler yapı sistemleri
    Hizmet alanları
    İnşaat ve Ankara
    Adres
    06610 Ankara
    Türkiye
    +90-5395066995 www.barumimarlik.com
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