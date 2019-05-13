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Arkinom Architecture
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Çevre Şehircilik Bakanlığı Cami Tasarımı Fikir Yarışması, Arkinom Architecture Arkinom Architecture
    Çevre Şehircilik Bakanlığı Cami Tasarımı Fikir Yarışması, Arkinom Architecture Arkinom Architecture
    Çevre Şehircilik Bakanlığı Cami Tasarımı Fikir Yarışması, Arkinom Architecture Arkinom Architecture
    +13
    Çevre Şehircilik Bakanlığı Cami Tasarımı Fikir Yarışması
    Hatay 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Tasarımı, Arkinom Architecture Arkinom Architecture Ticari alanlar
    Hatay 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Tasarımı, Arkinom Architecture Arkinom Architecture Ticari alanlar
    Hatay 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Tasarımı, Arkinom Architecture Arkinom Architecture Ticari alanlar
    +2
    Hatay 25.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Tasarımı

    Arkinom Mimarlık Stüdyosu 2011 yılında İstanbul'da kurulan, ekibinde akademisyen, araştırmacı,şehir plancısı,İç mimar, ressam, gibi farklı sanat ve iş disiplinlerindeki kişileri bir araya getiren bir kolektiftir. Bugüne kadar mimarlık alanında, gerek yarışma gerekse uygulama projeleriyle tecrübe kazanarak, profesyonel hayata geçiş yapmıştır. Arkinom Mimarlık Stüdyosu; mimarlığın günümüzde yaşadığı dönüşümü-evrimi karmaşık bir matematik problemi olarak yorumlayıp; tasarımlarında yeni formüller üretmeyi, günümüzün dinamik koşullarına, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen mekan anlayışını  hedeflemiştir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • Kentsel Tasarım
    • Endüstriyel tasarım
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • iç mimarlık
    • Kentsel Tasarım
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    • 2011/ Samsun Mimarlar Odası Hizmet Binası Tasarım Yarışması.     2.lik Ödülü
    • 2012/ Mersin Sağlık Platformu Hizmet Binası Tasarım Yarışması.     2.Mansiyon
    • 2013/ Meb Eğitim Kampüsleri Tasarım Yarışması- Malatya Grubu.   2.lik Ödülü
    • 2013/ Hayalimdeki Adana Fikir Yarışması.                                              1.lik Ödülü
    • 2014/ Sivas Kızılırmak Köprü Tasarım Yarışması 2.lik Ödülü
    • 2014/ Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Yarışması 2.lik ödülü
    • 2016/ İller Bankası Kamu Binaları Tasarım Yarışması Mansiyon
    • 2019/ Çevre Şehricilik Bakanlığı Cami Tasarım Yarışması Satınalma
    • 2020/ Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Fikir Yarışması Mansiyon
    • Hepsini göster: 12 ödül
    Adres
    Koşuyolu Mh. Lambacı Sokak, No:3 | D:12
    34718 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163401828 www.arkinom.com
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