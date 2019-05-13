Arkinom Architecture

Arkinom Mimarlık Stüdyosu 2011 yılında İstanbul'da kurulan, ekibinde akademisyen, araştırmacı,şehir plancısı,İç mimar, ressam, gibi farklı sanat ve iş disiplinlerindeki kişileri bir araya getiren bir kolektiftir. Bugüne kadar mimarlık alanında, gerek yarışma gerekse uygulama projeleriyle tecrübe kazanarak, profesyonel hayata geçiş yapmıştır. Arkinom Mimarlık Stüdyosu; mimarlığın günümüzde yaşadığı dönüşümü-evrimi karmaşık bir matematik problemi olarak yorumlayıp; tasarımlarında yeni formüller üretmeyi, günümüzün dinamik koşullarına, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen mekan anlayışını hedeflemiştir.
- Hizmetler
- Mimarlık
- iç mimarlık
- Kentsel Tasarım
- Endüstriyel tasarım
- Hizmet alanları
- Mimari
- iç mimarlık
- Kentsel Tasarım
- istanbul
- Şirket ödülleri
- 2011/ Samsun Mimarlar Odası Hizmet Binası Tasarım Yarışması. 2.lik Ödülü
- 2012/ Mersin Sağlık Platformu Hizmet Binası Tasarım Yarışması. 2.Mansiyon
- 2013/ Meb Eğitim Kampüsleri Tasarım Yarışması- Malatya Grubu. 2.lik Ödülü
- 2013/ Hayalimdeki Adana Fikir Yarışması. 1.lik Ödülü
- 2014/ Sivas Kızılırmak Köprü Tasarım Yarışması 2.lik Ödülü
- 2014/ Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Yarışması 2.lik ödülü
- 2016/ İller Bankası Kamu Binaları Tasarım Yarışması Mansiyon
- 2019/ Çevre Şehricilik Bakanlığı Cami Tasarım Yarışması Satınalma
- 2020/ Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Fikir Yarışması Mansiyon
- Hepsini göster: 12 ödül
- Adres
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Koşuyolu Mh. Lambacı Sokak, No:3 | D:12
34718 İstanbul
Türkiye
+90-2163401828 www.arkinom.com