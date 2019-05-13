Arkinom Architecture

Arkinom Mimarlık Stüdyosu 2011 yılında İstanbul'da kurulan, ekibinde akademisyen, araştırmacı,şehir plancısı,İç mimar, ressam, gibi farklı sanat ve iş disiplinlerindeki kişileri bir araya getiren bir kolektiftir. Bugüne kadar mimarlık alanında, gerek yarışma gerekse uygulama projeleriyle tecrübe kazanarak, profesyonel hayata geçiş yapmıştır. Arkinom Mimarlık Stüdyosu; mimarlığın günümüzde yaşadığı dönüşümü-evrimi karmaşık bir matematik problemi olarak yorumlayıp; tasarımlarında yeni formüller üretmeyi, günümüzün dinamik koşullarına, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen mekan anlayışını hedeflemiştir.