Interface Turkey

Ray Anderson karo halının tüm dünya çapında bir potansiyele sahip olduğuna inandığı için 1973 yılında Interface'i kurdu. Üretimden yönetime vizyon – istisna değil – her zaman asıl kural oldu.

Bizim için tasarım işimizin her safhasında organizasyon seviyesinde düşünmek ve ürünlerimizin estetik olması gerektiği anlamına geliyor. Tasarım vizyonunuzu hayata geçirmek için farklı görüş açıları sunuyoruz ve ideal alanlar yaratmak için çabalıyoruz.

Sürdürülebilirlik bizim için çok önemlidir. 1994 yılında işimizi yapma şeklimizi değiştirdik ve sonuçlar dönüşümsel bir etki yarattı. Hem bizim, hem de endüstri için. Bazı şirketlerin sattıkları ürünlerin ötesinde sorumluluk sahibi olduklarını hissettikleri görüşündeyiz. Bazı şirketlerde ise tasarım misyonlarının en önemli noktası olmuştur ve artık doğal bir şekilde uygulanmaktadır. Her iki konuda Interface işte tam da bu şirkettir.