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Meda Home
Şömineler Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • Bahçe Şöminesi, Meda Home Meda Home BahçeOcak & Barbekü
    Bahçe Şöminesi, Meda Home Meda Home BahçeOcak & Barbekü
    Bahçe Şöminesi, Meda Home Meda Home BahçeOcak & Barbekü
    +3
    Bahçe Şöminesi

    Ateşin muhteşem güzelliğini ve dayanılmaz keyfini farklı bir boyuta taşıyan Meda, değişen yaşam kültürünü ve şehir hayatını göz önünde bulundurarak yarattığı Meda Home konseptiyle mekânlarda canlılık vermeye devam ediyor.Avrupa'nın önde gelen markalarını Türkiyeye taşıyarak merkezinde Ateş olan; Şömine, Kuzine,Soba, BBQ modellerinin yanına, güncel dekorasyon fikirlerini ekleyerek mekanları zenginleştiriyor.Yaşam alanınızı varlığı ile ısıtacak ev aksesuarlarını, yenilikleri takip eden mimari kadrosu, Türkiye çapında servis ağı olan bakım departmanı ve 25 yıllık tecrübesini yanına alarak online alışveriş imkanı ile birlikte sizlere yeni mağazasında hizmet vermeye başlamıştır.

    Hizmetler
    dekorasyon
    Hizmet alanları
    Turkey ve tüm türkiye
    Adres
    Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi No:95
    34728 Istanbul
    Türkiye
    +44-46332 meda-home.com

    Değerlendirmeler

    Kartal Bora
    6 yıldan fazla önce
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