Ateşin muhteşem güzelliğini ve dayanılmaz keyfini farklı bir boyuta taşıyan Meda, değişen yaşam kültürünü ve şehir hayatını göz önünde bulundurarak yarattığı Meda Home konseptiyle mekânlarda canlılık vermeye devam ediyor.Avrupa'nın önde gelen markalarını Türkiyeye taşıyarak merkezinde Ateş olan; Şömine, Kuzine,Soba, BBQ modellerinin yanına, güncel dekorasyon fikirlerini ekleyerek mekanları zenginleştiriyor.Yaşam alanınızı varlığı ile ısıtacak ev aksesuarlarını, yenilikleri takip eden mimari kadrosu, Türkiye çapında servis ağı olan bakım departmanı ve 25 yıllık tecrübesini yanına alarak online alışveriş imkanı ile birlikte sizlere yeni mağazasında hizmet vermeye başlamıştır.