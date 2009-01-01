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DedeoğluMimarlık
Mimarlar Istanbul
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    DNV-GL OFFICE, DedeoğluMimarlık DedeoğluMimarlık Ticari alanlar
    DNV-GL OFFICE, DedeoğluMimarlık DedeoğluMimarlık Ticari alanlar
    +48
    DNV-GL OFFICE

    DEDEOĞLU MIMARLIK, 1980 yılında Şaban Dedeoğlu tarafından kurulmuş olan Dedeoğlu İnşaat AŞ'nin bünyesinde, Ferda Dedeoğlu Bozkurt  ve Eda Dedeoğlu Şahin tarafından , 2009 yılında faaliyete geçirilmiştir. 2011'de Seda Dedeoğlu'nun katılımıyla çalışmalarına devam ederek,  çeşitli mimari proje yarışmalarına girmiş ve birincilik elde etmiştir. Mimar 3 kız kardeş, konut, sosyal yapılar ve kültür yapıları gibi mimari projelerin yanı sıra iç mekan ve mobilya tasarımı, mimari fotoğraf çekimi, gibi çeşitli alanlarda, çalışmalarını geliştirmektedir.

    Hizmetler
    • konut sosyal yapılar ve kültür yapıları gibi mimari projeler ve uygulamaları
    • iç mekan tasarımı ve uygulamaları
    • Mimari Fotoğraf Çekimi
    • ahşap mobilya tasarımı
    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
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    • tasarım işleri
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    Şirket ödülleri
    MEB EĞİTİM KAMPÜSLERİ ERZURUM BÖLGESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1. ÖDÜL
    Adres
    valikonağı caddesi 145/2 nişantaşı
    34365 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122318710 www.dedeoglumimarlik.com
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