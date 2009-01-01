DedeoğluMimarlık

DEDEOĞLU MIMARLIK, 1980 yılında Şaban Dedeoğlu tarafından kurulmuş olan Dedeoğlu İnşaat AŞ'nin bünyesinde, Ferda Dedeoğlu Bozkurt ve Eda Dedeoğlu Şahin tarafından , 2009 yılında faaliyete geçirilmiştir. 2011'de Seda Dedeoğlu'nun katılımıyla çalışmalarına devam ederek, çeşitli mimari proje yarışmalarına girmiş ve birincilik elde etmiştir. Mimar 3 kız kardeş, konut, sosyal yapılar ve kültür yapıları gibi mimari projelerin yanı sıra iç mekan ve mobilya tasarımı, mimari fotoğraf çekimi, gibi çeşitli alanlarda, çalışmalarını geliştirmektedir.
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- MEB EĞİTİM KAMPÜSLERİ ERZURUM BÖLGESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1. ÖDÜL
- Adres
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valikonağı caddesi 145/2 nişantaşı
34365 Istanbul
Türkiye
+90-2122318710 www.dedeoglumimarlik.com