DedeoğluMimarlık

DEDEOĞLU MIMARLIK, 1980 yılında Şaban Dedeoğlu tarafından kurulmuş olan Dedeoğlu İnşaat AŞ'nin bünyesinde, Ferda Dedeoğlu Bozkurt ve Eda Dedeoğlu Şahin tarafından , 2009 yılında faaliyete geçirilmiştir. 2011'de Seda Dedeoğlu'nun katılımıyla çalışmalarına devam ederek, çeşitli mimari proje yarışmalarına girmiş ve birincilik elde etmiştir. Mimar 3 kız kardeş, konut, sosyal yapılar ve kültür yapıları gibi mimari projelerin yanı sıra iç mekan ve mobilya tasarımı, mimari fotoğraf çekimi, gibi çeşitli alanlarda, çalışmalarını geliştirmektedir.