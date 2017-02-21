ALİSSİ İÇ MİMARLIK, bilgi ve tecrübenin yaratıcılıkla harmanlandığı, işlevle estetiğin gereken dengesiyle hayallerin gerçek olduğu mimari projelerin yaratıcısı olarak yola çıkmıştır.

Sadece mekan tasarımıyla değil, özel mobilya tasarımıyla da tam donanımlı bir tasarım ve uygulama ofisidir. Farklı işlevlere yönelik ticari mekanların çözümünün yanı sıra firmanın kurumsal kimliğini oluşturularak ve grafik tasarımla destekler

Tüm bireysel ya da kamusal mekanların proje aşamalarından başlayarak sorunsuz bir biçimde ilerleyip nihai haline ulaşmasını sağlayan ALİSSİ TASARIM STÜDYOSU, ayrıca proje, uygulama ve danışmanlık hizmeti olarak da proje sürecinin farklı aşamalarında deneyimli ekibiyle yer alır.

ALİSSİ

TASARIM STÜDYOSU, bir fikirdir; hayal kurmakla başlar, eşsiz dokunuşuyla gerçeği daha da keyifli kılar.