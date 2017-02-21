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ALİSSİ İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Pamukkale, Denizli, Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • NALBANT / EV, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Duvar & Zemin
    NALBANT / EV, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    NALBANT / EV, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +15
    NALBANT / EV
    KES / VİLLA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    KES / VİLLA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    KES / VİLLA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +32
    KES / VİLLA
    SELVİ / EVİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    SELVİ / EVİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    SELVİ / EVİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    +17
    SELVİ / EVİ
    ARAN TEKSTİL / İDARİ BİNA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ARAN TEKSTİL / İDARİ BİNA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ARAN TEKSTİL / İDARİ BİNA, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +31
    ARAN TEKSTİL / İDARİ BİNA
    ÇÖLGÖÇEN MİMARLIK / OFİS, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ÇÖLGÖÇEN MİMARLIK / OFİS, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ÇÖLGÖÇEN MİMARLIK / OFİS, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +5
    ÇÖLGÖÇEN MİMARLIK / OFİS
    D&D OFİS / İŞ MERKEZİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    D&D OFİS / İŞ MERKEZİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    D&D OFİS / İŞ MERKEZİ, ALİSSİ İÇ MİMARLIK ALİSSİ İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +14
    D&D OFİS / İŞ MERKEZİ

    ALİSSİ İÇ MİMARLIK, bilgi ve tecrübenin yaratıcılıkla harmanlandığı, işlevle estetiğin gereken dengesiyle hayallerin gerçek olduğu mimari projelerin yaratıcısı olarak yola çıkmıştır.

    Sadece mekan tasarımıyla değil, özel mobilya tasarımıyla da tam donanımlı bir tasarım ve uygulama ofisidir. Farklı işlevlere yönelik ticari mekanların çözümünün yanı sıra firmanın kurumsal kimliğini oluşturularak ve grafik tasarımla destekler

    Tüm bireysel ya da kamusal mekanların proje aşamalarından başlayarak sorunsuz bir biçimde ilerleyip nihai haline ulaşmasını sağlayan ALİSSİ TASARIM STÜDYOSU, ayrıca proje, uygulama ve danışmanlık hizmeti olarak da proje sürecinin farklı aşamalarında deneyimli ekibiyle yer alır.

    ALİSSİ

    TASARIM STÜDYOSU, bir fikirdir; hayal kurmakla başlar, eşsiz dokunuşuyla gerçeği daha da keyifli kılar.

    Hizmetler
    • İÇ MİMARLIK
    • PROJE
    • TASARIM
    • MOBİLYA
    • UYGULAMA
    Hizmet alanları
    • EV
    • VİLLA
    • MAĞAZA
    • OFİS
    • RESTAURANT
    • CAFE
    • OTEL
    • denizli
    • Kumkısık
    • Merkezefendi/Denizli
    • Türkiye
    • Pamukkale, Denizli, Türkiye
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    çamlaraltı mah. 6080 sok no:18/a
    20160 Pamukkale, Denizli, Türkiye
    Türkiye
    +90-5320675020 www.alissi.com.tr
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