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Ayzun Duvar Kağıtları
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul
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    Ayzun Duvar Kağıtları
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    Ayzun.com , %80 duvar kağıdı stoku ile hizmetinizde.
    Ayzun.com, başka hiçbir yerde bulamayacağınız duvar kağıtlarına, istediğiniz her zaman ulaşmanızı sağlayan bir web sitesidir.
    Ayzun.com, sunduğu alışveriş deneyimiyle duvarlarınızı en yeni moda trendlerine göre dizayn eder. Kendinizi ve tarzınızı da keşfetmenize yardımcı olur.

    Hizmetler
    • duvar kağıdı üreticisi
    • duvar kağıdı tedarikçisi
    • duvar kağıdı uygulamacısı
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Parıltı Sk. No:10 Ümraniye
    34768 İstanbul
    Türkiye
    +90-4442641 www.ayzun.com

    Değerlendirmeler

    Eyup Beyazit
    Esnaflık denen bir sey yok sanırım çok kazanıyorlar açmıslar 3 dukkan ama musterı girmiş mağazaya bir tanesi gelıp ılgınlenmıyorlar nedım boylelerine
    yaklaşık 3 yıl önce
    Nazlı Çoban
    Arkadaslar duvariniza kuse kagit yapistirmak istiyorsaniz alin... daha duvara yapistirmaya calisirken yirtildi ve iadeyi kesinlikle kabul etmiyorlar. Hayatimda gordugum en kalitesiz kagit ve baski. Baski bildiginiz bulanik bunu soyledigimdede hayir fulu bizde sıkıntı yok cevabi aldim. Kesinlike hic tavsiye etmiyorum
    2 yıldan fazla önce
    hande colak
    Açıkçası çekinerek aldım sonuçta nereden alırsak alalım göründüğü gibi olmuyor çoğu zaman ürünler paramız boşa gidiyor ama beklediğimden güzel çıktı.memnun kaldım ve tekrar sipariş verdim. Fiyatlar uygun tavsiye ederim.
    neredeyse 2 yıl önce
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