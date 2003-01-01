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AKSAN ŞÖMİNE BARBEKÜ SAN TİC LTD ŞTİ
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları Istanbul
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    • 1987 yılında bugünkü yerinde kurulan Aksan Şömine, sektörün en önde gelen firmalarından biridir. Dünya devi Invicta ve Totem Fire ile 2003 yılında yaptığımız distribütörlük anlaşması ve 25 yıllık deneyimiz ile Türkiye'de şömine pazarında dağıtım ve pazarlamada lider konumda bulunmaktayız. 200'e yakın hazne modelimizle ve 90 farklı soba çeşidimiz ve zengin barbekü ve aksesuarlarımızla müşterilerimize geniş bir ürün gamı sunmaktayız. Yıllık 4000 adetlik şömine ithalat rakamımızla ile de sektöre öncülük etmekteyiz. Siz müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için her yıl düzenli olarak Avrupa'nın önde gelen şömine üreticileri ile görüşerek teknolojik ve sektörel gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam etmekteyiz.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    GUMUSPALA MAH KAYNATA SOK NO:6
    34320 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125907373 www.aksansomine.com.tr
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